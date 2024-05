Dove vedere Psg-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

A caccia di un posto nella finalissima. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, nella serata di martedì 7 maggio (fischio d'inizio alle 21 al Parco dei Principi), si troveranno l'una di fronte all'altra nel second round della semifinale di Champions League. Una sfida alla quale i tedeschi si presenteranno forti del successo per 1-0 conquistato nella gara di andata: ai tedeschi, per staccare il biglietto per Wembley, basterà quindi un pareggio in terra francese. I parigini, di fronte al proprio pubblico, faranno però di tutto per ribaltare le sorti del confronto e conquistare la seconda finale della loro storia nella massima competizione europea dopo quella del 2020.

Psg-Borussia Dortmund, le scelte di Luis Henrique

Luis Henrique, per la gara di ritorno contro il Borussia Dortmund, si affiderà nuovamente al 4-3-3, con il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Dembelé, Mbappé e Barcola (Kolo Muani, Goncalo Ramos e Marco Asensio le eventuali carte da giocare a partita in corso). In cabina di regia confermato Vitinha, con Zaire-Emery e Fabian Ruiz ai suoi lati. In difesa, con Lucas Hernandez ai box per il grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, spazio per Skriniar: l'ex giocatore dell'Inter formerà la coppia centrale con Marquinhos. Sulle corsie esterne Hakimi e Nuno Mendes, tra i pali Donnarumma.

Psg-Borussia Dortmund, le scelte di Terzic

Terzic, dall'altra parte, punterà sul 4-2-3-1, con Sancho, Brandt (preferito a Reus) e Adeyemi chiamati a supportare in attacco Fullkrug. In mezzo al campo la coppia Sabitzer-Emre Can, mentre la linea difensiva sarà formata da Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen. In porta Kobel.

Psg-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All.Luis Henrique.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.

Psg-Borussia Dortmund, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Psg-Borussia Dortmund, in programma martedì 7 maggio alle 21 al Parco dei Principi e valevole per la semifinale di ritorno di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.