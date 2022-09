Psg-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizierà dal Parco dei Principi di Parigi il cammino europeo della Juventus in questa stagione 2022/2023. I bianconeri, reduci dal sofferto pareggio per 1-1 in campionato contro la Fiorentina, faranno visita martedì 6 settembre alle 21 al quotato Paris Saint-Germain di Galtier nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Un match complicatissimo sulla carta, in cui la formazione di Massimiliano Allegri, rispetto alle ultime uscite, dovrà fare uno step in avanti dal punto di vista della prestazione per riuscire a strappare un risultato positivo. I francesi, al comando della classifica di Ligue 1 con 16 punti conquistati nelle prime sei giornate, sono infatti tra le principali favorite alla vittoria finale della competizione.

Psg-Juventus, le scelte di Galtier

Galtier, per il match contro la Juventus, si affiderà ad un offensivo 3-4-3, con un tridente d'attacco da far stropicciare gli occhi: là davanti, infatti, ci sarà spazio per Messi, Mbappé e Neymar. In mezzo al campo, al fianco di Verratti, si candida per una maglia da titolare Renato Sanches (Vitinha non al meglio), con le corsie esterne presidiate da Hakimi a destra e Mendes a sinistra. In difesa Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe, mentre in porta ci sarà Donnarumma, preferito a Navas.

Psg-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà ancora privo di Szczesny, oltre che dei lungodegenti Pogba, Chiesa e Kaio Jorge. Modulo di partenza sarà il 4-3-3, con Vlahovic che riprenderà il proprio posto al centro dell'attacco dopo il turno di riposo osservato a Firenze. A fianco del serbo Di Maria e Cuadrado, con Kostic che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo cabina di regia affidata all'ex Paredes, con Locatelli, Rabiot e Miretti a contendersi le altre due maglia. Al centro della difesa si rivede Bonucci al fianco di Bremer, con Danilo e Alex Sandro terzini. Tra i pali Perin.

Psg-Juventus, le probabili formazioni

Psg (3-4-3): Donnarrumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri

Psg-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Psg-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.