PSG-Monaco, dove vedere il big match di Ligue 1

La Ligue 1 riparte con il botto dopo la sosta per le Nazionali. Venerdì alle 21 è match di altissima classifica tra la capolista Paris Saint Germain e il Monaco al momento terzo della classe e che sogna l'impresa per agganciare in testa proprio i prossimi avversari. Sarà una sfida frizzante con in campo i due migliori attacchi del campionato, 29 e 25 le reti in 12 gare e con i parigini in netta crescita con le loro sei vittorie nelle ultime sette gare, di cui cinque di fila in campionato.

PSG-Monaco, le scelte di Luis Enrique

I campioni di Francia continuano a combattere con le assenze, non ci saranno gli infortunati Kimpembe, Mendes, Sergio Rico, Keylor Navas, Asensio, Pereira e il gioiellino Zaire-Emery fermatosi durante la prima convocazione per la Nazionale. La formazione di Luis Enrique è quindi quasi fatta con a centrocampo l'inserimento di Fabin Ruiz al fianco di Ugarte e Vitinha, mentre in attacco Mbappè, Kolo Muani e Dembelé sono inamovibili. La difesa sarà per quattro quinti con un passato in Italia, giocheranno infatti Donnarumma, Hakimi, Skrinia e Marquinhos.

PSG-Monaco, le scelte di Hutter

Problemi di infermeria anche per il Monaco con Salisu, Embolo, Henrique e Ben Seghir ai box, dovrebbe invece tornare Boadu. Confermato il 3-4-2-1 con Minamino e Golovin alle spalle di Baloghun. In mediana la coppia tutta muscoli Fofana-Zakaria, uno dei segreti dell'ottima stagione dei monegaschi. In difesa Singo, Maripan e Magass avranno il difficilissimo compito di fermare il super tridente parigino.

PSG-Monaco, probabili formazioni

PSG (4-3-3) Donarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappè

Monaco (3-4-2-1) Kohn, Singo, Maripan, Magassa; Diatta, Fofana, Zakaria, Jakobs; Golovin, Minamino; Baloghun

Dove vedere PSG-Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra PSG e Monaco sarà trasmessa in diretta tv solamente su Sky Sport Arena, al canale 204 della piattaforma satellitare, per lo streaming sarà attiva la diretta su Sky Go e su Now TV.