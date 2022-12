Ultima amichevole per il Milan prima della ripresa del campionato di serie A, prevista per mercoledì 4 gennaio. I rossoneri, nella giornata di venerdì 30 dicembre, affronteranno al Philips Stadium il Psv Eindhoven (fischio d'inizio alle 18.15), formazione che, al momento, occupa il secondo posto dell'Eredivisie a pari merito con l'Ajax e a-3 dal Feyenoord capolista. Il tecnico Stefano Pioli, nell'occasione, cercherà di mettere a punto i meccanisimi in vista della sfida dell'Arechi contro la Salernitana, nella quale Leao e compagni andranno a caccia dell'intera posta in palio per iniziare al meglio il nuovo anno.

Il Milan, in campionato, naviga attualmente in seconda posizione con i suoi 33 punti, otto in meno del Napoli capolista, che, alla ripresa del torneo, sarà impegnato nel big match con l'Inter. Per la sfida contro lo Standard Liegi non saranno ancora disponibili Theo Hernandez ed Olivier Giroud, i quali, ai Mondiali in Qatar terminati lo scorso 18 dicembre, hanno raggiunto la finalissima (poi persa ai rigori contro l'Argentina) con la loro Francia.

Psv Eindhoven-Milan, le probabili formazioni

PSV (4-2-3-1): Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Van den Heuvel, Saibari, Madueke, Vertessen, Oppegard. All. Van Nistelrooy

Milan (4-2-3-1): Mirante: Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. All. Pioli

Psv Eindhoven-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Psv Eindhoven, in programma venerdì 30 dicembre alle 18.15, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.