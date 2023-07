Milan, Pulisic in arrivo: quando ci sarà la firma

Che Christian Pulisic sia uno degli obiettivi di mercato del Milan non è certo un mistero. I rossoneri, già da tempo, hanno infatti messo nel mirino il fantasista statunitense, in uscita dal Chelsea dopo quattro stagioni a Londra. Il giocatore, dalla dirigenza del Diavolo, è considerato il profilo ideale per aumentare il tasso tecnico della manovra offensiva della formazione di Stefano Pioli dopo l'addio di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid. E l'affare, dopo settimane di trattative, sembra ormai in dirittura d'arrivo.

Milan-Pulisic, fumata bianca ad un passo

Il Milan, nelle ultime ore, è tornato a bussare alla porta del Chelsea, aumentando l'offerta di 14 milioni di euro presentata nei giorni scorsi. I rossoneri, stavolta, hanno messo sul piatto 18 milioni più quattro di bonus: cifra che i londinesi, alle prese con una vera e propria rivoluzione nell'organico, sarebbero propensi ad accettare, malgrado la loro iniziale richiesta di 25 milioni. Decisiva, in questo senso, sarebbe la volontà di Pulisic stesso, che avrebbe messo il Diavolo in cima alle sue preferenze mettendo in secondo piano, ad esempio, l'offerta dei francesi del Lione.

Con questi presupposti la sensazione è che manchino davvero poche ore, o al massimo pochi giorni, al passaggio ufficiale dello statunitense al Milan. Obiettivo dei rossoneri sarebbe quello di mettere il giocatore a disposizione del tecnico Stefano Pioli fin dal raduno fissato per lunedì 10 luglio: per questo motivo, non è da escludere che la firma di Pulisic possa arrivare già entro questo fine settimana.