Milan, come giocherà con Pulisic: la probabile formazione

Manca soltanto l'ufficialità (che arriverà a breve), ma ormai Christian Pulisic può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore, nella giornata di oggi, mercoledì 12 luglio, ha infatti raggiunto Milano per le visite mediche di rito a cui farà seguito la firma sul contratto (per lui pronto un quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione). Un'operazione che i rossoneri volevano chiudere da tempo e che permetterà al tecnico Stefano Pioli di contare su una pedina offensiva in più nel proprio scacchiere.

Milan, la probabile formazione con Pulisic

Pulisic, grazie alla sua duttilità, può ricoprire sia il ruolo di trequartista che di esterno d'attacco, offrendo così a Pioli un'ampia gamma di scelte. Nel caso in cui l'allenatore del Diavolo dovesse confermare il 4-2-3-1 impiegato nelle ultime stagioni, è probabile che lo statunitense venga impiegato prevalentemente nella posizione di sottopunta, con le corsie esterne presiedute da Leao e (almeno così spera il tecnico) Chukwueze, altro obiettivo di mercato dei rossoneri. Ciò non toglie in ogni caso la possibilità che l'ormai ex Chelsea possa essere dirottato sulla fascia per sostituire o far rifiatare uno degli esterni.

Posizione che Pulisic potrebbe occupare anche nel caso in cui Pioli, come sembra probabile possa fare almeno in determinate occasioni, decida di optare per il 4-3-3. In questo scenario lo statunitense andrebbe a comporre il tridente offensivo con Giroud e l'inamovibile Leao.

Queste, nel dettaglio, le soluzioni principali con i giocatori attualmente in rosa: