Qualificazioni Europei 2024: il quadro completo delle partite di novembre

Ultima tornata di incontri per le nazionali a caccia del pass per Euro 2024. La nona la decima giornata determineranno una prima lista di qualificate alla prossima rassegna continentale, in programma il prossimo anno in Germania. Oltre alla nazionale teutonica, già sicura del pass in qualità di paese ospitante, c’è un drappello di formazioni che dopo otto giornate si è già assicurato una casella nella griglia di partenza, garantita alle prime due piazzate di ognuno dei dieci gironi. Sono infatti sicure del primo posto Francia, Portogallo ed Inghilterra, mentre hanno la certezza di finire in una delle prime due posizioni Belgio, Spagna, Scozia, Turchia ed Austria. Gli ultimi tre slot saranno invece assegnati negli spareggi di marzo 2024, che terranno conto dei piazzamenti nell’ultima Nations League: si comporranno tre pool di quattro squadre ciascuna, con semifinale e finale a designare le ultime tre nazionali qualificate.

I gironi delle qualificazioni a EURO 2024 e le date degli incontri di qualificazione

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

Il calendario

1a giornata: 23 – 25 marzo 2023

2a giornata: 26 – 28 marzo 2023

3a giornata: 16 – 17 giugno 2023

4a giornata: 19 – 20 giugno 2023

5a giornata: 7 – 9 settembre 2023

6a giornata: 10 – 12 settembre 2023

7a giornata: 12 – 14 ottobre 2023

8a giornata: 15 – 17 ottobre 2023

9a giornata: 16 – 18 novembre 2023

10a giornata: 19 – 21 novembre 2023

Spareggi Play Off

Semifinali: 21 marzo 2024

Finali: 26 marzo 2024

Gli incontri della nona e della decima giornata:

Gruppo A:

Georgia-Scozia

Cipro-Spagna

Scozia-Norvegia

Spagna-Georgia

Classifica: Spagna e Scozia 15, Norvegia 10, Georgia 7, Cipro 0

Gruppo B:

Francia-Gibilterra

Olanda-Irlanda

Gibilterra-Olanda

Grecia-Francia

Classifica: Francia 18, Olande e Grecia 12, Irlanda 6, Gibilterra 0

Gruppo C:

Inghilterra-Malta

Italia-Macedonia del Nord

Macedonia del Nord-Inghilterra

Ucraina-Italia

Classifica: Inghilterra 16, Ucraina 13, Italia 10, Macedonia del Nord 7, Malta 0

Gruppo D:

Armenia-Galles

Lettonia-Croazia

Croazia-Armenia

Galles-Turchia

Classifica: Turchia 16, Galles e Croazia 10, Armenia 7, Lettonia 3

Gruppo E:

Moldavia-Albania

Polonia-Repubblica Ceca

Albania-Isole Far Oer

Repubblica Ceca-Moldavia

Classifica: Albania 13, Repubblica Ceca 11, Polonia 10, Moldavia 9, Isole Far Oer 1.

Gruppo F:

Azerbaijan-Svezia

Estonia-Austria

Belgio-Azerbaijan

Svezia-Estonia

Classifica: Belgio 17, Austria 16, Svezia 7, Azerbaijan 4, Estonia 1

Gruppo G:

Bulgaria-Ungheria

Montenegro-Lituania

Ungheria-Montenegro

Serbia-Bulgaria

Classifica: Ungheria 14, Serbia 13, Montenegro 8, Lituania 6, Bulgaria 2

Gruppo H:

Kazakistan-San Marino

Finlandia-Irlanda del Nord

Danimarca-Slovenia

Irlanda del Nord-Danimarca

San Marino-Finlandia

Slovenia-Kazakistan

Classifica: Slovenia e Danimarca 19, Kazakistan 15, Finlandia 12, Irlanda del Nord 6, San Marino 0

Gruppo I:

Bielorussia-Andorra

Israele-Romania

Svizzera-Kosovo

Andorra-Israele

Kosovo-Bielorussia

Romania--Svizzera

Classifica: Romania 16, Svizzera 15, Israele 11, Kosovo 10, Bielorussia 6, Andorra 2

Gruppo J:

Liechtenstein-Portogallo

Lussemburgo-Bosnia Erzegovina

Slovacchia-Islanda

Bosnia Erzegovina-Slovacchia

Liechtenstein-Lussemburgo

Portogallo-Islanda

Classifica: Portogallo 24, Slovacchia 16, Lussemburgo 11, Islanda 10, Bosnia-Erzegovina 9, Liechtenstein 0