Qualificazioni Europei 2024: il quadro completo delle partite di ottobre

Penultima settimana di incontri nei dieci giorni che vedono impegnate le formazioni a caccia del pass per Euro 2024. La settima e l’ottava giornata potrebbero già incominciare a fornire i primi verdetti, con le classifiche che iniziano infatti ad assumere sembianze definite, ma per avere un quadro completo della situazione bisognerà attendere la metà di novembre, in cui è stata collocata l’ultima tornata di incontri. Il quadro delle partite sarà però incompleto: l’Uefa ha infatti deciso di rinviare la partita del Girone I tra Svizzera e Israele (in calendario il 12 ottobre) a causa del conflitto tra lo stato israeliano ed Hamas. Stessa sorte potrebbe toccare al confronto tra Kosovo ed Israele del 15 ottobre, mentre sono già state depennate dall’elenco delle gare in programma quelle delle selezioni giovanili (match dell’Under 21 contro Estonia e Germania, fissati per il 12 e il 17 e un torneo Under 17, che dall'11 al 17 ottobre avrebbe coinvolto anche le Nazionali di Belgio, Gibilterra e Galles).

I gironi delle qualificazioni a EURO 2024 e le date degli incontri di qualificazione

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

Il calendario

1a giornata: 23 – 25 marzo 2023

2a giornata: 26 – 28 marzo 2023

3a giornata: 16 – 17 giugno 2023

4a giornata: 19 – 20 giugno 2023

5a giornata: 7 – 9 settembre 2023

6a giornata: 10 – 12 settembre 2023

7a giornata: 12 – 14 ottobre 2023

8a giornata: 15 – 17 ottobre 2023

9a giornata: 16 – 18 novembre 2023

10a giornata: 19 – 21 novembre 2023

Spareggi Play Off

Semifinali: 21 marzo 2024

Finali: 26 marzo 2024

Gli incontri della settima e dell’ottava giornata:

Gruppo A:

Cipro-Norvegia

Spagna-Scozia

Georgia-Cipro

Norvegia-Spagna

Classifica: Scozia 15, Spagna 9, Norvegia 7, Georgia 4, Cipro 0

Gruppo B:

Olanda-Francia

Irlanda-Grecia

Gibilterra-Irlanda

Grecia-Olanda

Classifica: Francia 15, Grecia ed Olanda 9, Irlanda 3, Gibilterra 0

Gruppo C:

Ucraina-Macedonia del Nord

Italia-Malta

Inghilterra-Italia

Malta-Ucraina

Classifica: Inghilterra 13, Italia, Macedonia del Nord e Ucraina 7, Malta 0

Gruppo D:

Croazia-Turchia

Lettonia-Armenia

Turchia-Lettonia

Galles-Croazia

Classifica: Croazia e Turchia 10, Armenia e Galles 7, Lettonia 0

Gruppo E:

Albiania-Repubblica Ceca

Isole Far Oer-Polonia

Repubblica Ceca-Isole Far Oer

Polonia-Moldavia

Classifica: Albania 10, Repubblica Ceca e Moldavia 8, Polonia 6, Isole Far Oer 1.

Gruppo F:

Austria-Belgio

Estonia-Azerbaijan

Azerbaijan-Austria

Belgio-Svezia

Classifica: Belgio ed Austria 13, Svezia 6, Estonia ed Azerbaijan 1.

Gruppo G:

Bulgaria-Lituania

Ungheria-Serbia

Lituania-Ungheria

Serbia-Montenegro

Classifica: Ungheria e Serbia 10, Montenegro 8, Bulgaria e Lituania 2.

Gruppo H:

Irlanda del Nord-San Marino

Slovenia-Finlandia

Danimarca-Kazakistan

Finlandia-Kazakistan

Irlanda del Nord-Slovenia

San Marino-Danimarca

Classifica: Danimarca e Slovenia 13, Finlandia e Kazakistan 12, Irlanda del Nord 3, San Marino 0.

Gruppo I:

Andorra-Kosovo

Bielorussia-Romania

Svizzera-Bielorussia

Kosovo-Israele

Romania-Andorra

Israele-Svizzera (RINVIATA)

Classifica: Svizzera 14, Romania 12, Israele 11, Bielorussia e Kosovo 4, Andorra 2.

Gruppo J:

Islanda-Lussemburgo

Liechtenstein-Bosnia Erzegovina

Portogallo-Slovacchia

Bosnia Erzegovina-Portogallo

Islanda-Liechtenstein

Lussemburgo-Slovacchia

Classifica: Portogallo 18, Slovacchia 13, Lussemburgo 10, Bosnia-Erzegovina ed Islanda 6, Liechtenstein 0