Qualificazioni Europei 2024: il quadro completo delle partite di settembre

Il mese di settembre fa raggiungere ed oltrepassare la metà del percorso delle pretendenti al trono di Euro 2024. Tra il 7 ed il 12 settembre verranno infatti disputati gli incontri valevoli per la quinta e la sesta giornata dei gironi di qualificazione per la rassegna continentale, che verrà ospitata dalla Germania già ammessa alla fase finale (che scatterà venerdì 14 giugno 2024 e terminerà domenica 14 luglio 2024) in qualità di paese organizzatore.

I gironi delle qualificazioni a EURO 2024 e le date degli incontri di qualificazione

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

1a giornata: 23 – 25 marzo 2023

2a giornata: 26 – 28 marzo 2023

3a giornata: 16 – 17 giugno 2023

4a giornata: 19 – 20 giugno 2023

5a giornata: 7 – 9 settembre 2023

6a giornata: 10 – 12 settembre 2023

7a giornata: 12 – 14 ottobre 2023

8a giornata: 15 – 17 ottobre 2023

9a giornata: 16 – 18 novembre 2023

10a giornata: 19 – 21 novembre 2023

Spareggi Play Off

Semifinali: 21 marzo 2024

Finali: 26 marzo 2024

Gli incontri della quinta e della sesta giornata:

Gruppo A:

Georgia – Spagna

Cipro – Scozia

Norvegia – Georgia

Spagna – Cipro

Classifica: Scozia 12, Georgia e Norvegia 4, Spagna 3, Cipro 0

Gruppo B

Francia – Irlanda

Olanda – Grecia

Grecia – Gibilterra

Irlanda – Olanda

Classifica: Francia 12, Grecia 6, Irlanda e Oalnda 3, Gibilterra 0

Gruppo C:

Italia – Ucraina

Malta – Macedonia del Nord

Ucraina – Inghilterra

Macedonia del Nord – Italia

Classifica: Inghilterra 12, Ucraina 6, Italia e Macedonia del Nord 3, Malta 0

Gruppo D:

Croazia – Lettonia

Turchia – Armenia

Armenia – Croazia

Lettonia – Galles

Classifica: Turchia 9, Armenia 6, Croazia e Galles 4, Lettonia 0

Gruppo E:

Repubblica Ceca – Albania

Polonia – Isole Far Oer

Isole Far Oer – Moldavia

Albania – Polonia

Classifica: Repubblica Ceca 7, Albania 6, Moldavia 5, Polonia 3, Isole Far Oer 1

Gruppo F

Azerbaijan – Belgio

Estonia – Svezia

Belgio – Estonia

Svezia – Austria

Classifica: Austria 10, Belgio 7, Svezia 3, Estonia ed Azerbaijan 1

Gruppo G:

Lituania – Montenegro

Serbia – Ungheria

Montenegro – Bulgaria

Lituania – Serbia

Classifica: Ungheria e Serbia 7, Montenegro 4, Bulgaria 2, Lituania 1

Gruppo H:

Kazakistan – Irlanda del Nord

Finlandia – Danimarca

San Marino – Slovenia

Kazakistan – Finlandia

Danimarca – San Marino

Slovenia – Irlanda del Nord

Classifica: Finlandia e Kazakistan 9, Danimarca e Slovenia 7, Irlanda del Nord 3, San Marino 0

Gruppo I:

Andorra – Bielorussia

Kosovo – Svizzera

Romania – Israele

Israele – Bielorussia

Romania – Kosovo

Svizzera – Andorra

Classifica: Svizzera 10, Romania 8, Israele 7, Bielorussia e Kosovo 3, Andorra 1

Gruppo J:

Bosnia Erzegovina – Liechtenstein

Lussemburgo – Islanda

Slovacchia – Portogallo

Islanda – Bosnia-Erzegovina

Portogallo – Lussemburgo

Slovacchia – Liechtenstein

Classifica: Portogallo 12, Slovacchia 10, Lussemburgo 7, Bosnia-Erzegovina ed Islanda 3, Liechtenstein 0