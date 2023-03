Qualificazioni Europei 2024, le favorite dei gironi

Inizieranno nella giornata di giovedì 23 marzo le qualificazioni agli Europei 2024. 53 le Nazionali a prendervi parte, le quali, suddivise in dieci gironi (sette da cinque squadre, tre da sei) si contenderanno i 23 posti disponibili per la fase finale del torneo (già qualificata, in qualità di Paese ospitante, la Germania). A staccare il pass saranno le prime due di ogni gruppo, mentre gli ultimi tre posti rimanenti saranno assegnati tramite gli spareggi di marzo 2024.

I gironi

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro Gruppo B: Olanda, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Olanda, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra G ruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldavia

Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldavia Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

Le favorite dei gironi

Gruppo A

Nel gruppo A grande favorita è ovviamente la Spagna, una delle formazioni più talentuose sul panorama europeo. Il secondo posto, sulla carta, sarà una questione a due tra la Norvegia di Haaland e la Scozia, ma attenzione alla Georgia, che, trascinata da Kvaratskhelia, proverà a stupire. Poche speranze, invece, per Cipro.

Gruppo B

Un gruppo, il B, sulla carta apparentemente chiuse: Olanda e, soprattutto, Francia hanno infatti un potenziale decisamente superiore alle avversarie, con Irlanda e Grecia che non sembrano avere troppe chance di creare problemi alle due corazzate. Gibilterra la Cenerentola.

Gruppo C

Un gruppo, il C, che ci interessa da vicino, visto che vede coinvolta l'Italia di Roberto Mancini. Azzurri e Inghilterra sono le due grandi favorite per i primi due posti, ma attenzione all'Ucraina, formazione sempre ostica. Infausti ricordi, a noi italiani, li suscita poi la Macedonia del Nord, mentre Malta non sembra avere alcuna possibilità di entrare nella lotta.

Gruppo D

Il gruppo D potrebbe riservare qualche sorpresa. La principale favorita è la Croazia, arrivata per due volte nelle prime quattro nelle ultime due edizioni dei Mondiali. Gli uomini di Dalic non potranno però abbassare la guardia, con Turchia e Galles che rappresentano due serie antagoniste. Più indietro, nella griglia di partenza, Armenia e Lettonia.

Gruppo E

Girone estramente equilibrato si preannuncia quello E, nel quale non sembra esserci una favorita indiscussa. Una leggera preferenza la ha la Polonia, formazione che partecipa ormai con frequenza ai grandi tornei, ma Lewandowski e compagni dovranno fare attenzione ad Albania e Repubblica Ceca. Più indietro, invece Moldavia e Far Oer.

Gruppo F

Un gruppo interessante quello F. La favorita è certamente il Belgio, che dà però la sensazione di essere ormai giunto alla fine di un ciclo. Cercheranno di approfittarne Svezia e Austria, formazioni pronte a dar vita ad un'intensa battaglia quanto meno per il secondo posto. Estonia e Azerbaigian destinate al ruolo di comparsa.

Gruppo G

Tra i gironi più incerti c'è il G. Qui, sulla carta, sono Ungheria, Serbia e Montenegro a contendersi le prime due posizioni, con magiari e serbi che partono avanti nel pronostico. Bulgaria e Lituania, invece, sembrano destinate ad occupare gli ultimi due posti.

Gruppo H

Nel gruppo H il ruolo di favorita spetta alla Danimarca, malgrado un Mondiale giocato al di sotto delle aspettative. Alle spalle dei danesi la Nazionale con più chance pare essere la Finlandia, chiamata ad avere la meglio, in particolare, su Slovenia e Irlanda del Nord. Kazakistan e San Marino le cenerentole.

Gruppo I

Qui è la Svizzera la favorita principale per il primo posto, con Romania e Israele le più accreditate pretendenti al secondo posto. Più indietro nella griglia di partenza Bielorussia, Andorra e Kosovo.

Gruppo J

Portogallo grande favorito, Bosnia, Slovacchia e Islanda a contendersi il secondo posto in una lotta che si preannuncia equilibrata. Questa la fotografia del gruppo J, completato poi da Lussemburgo e Liechtenstein.