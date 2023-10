Qualificazioni Europei 2024: la situazione dopo otto giornate e le possibili combinazioni

Tra il 13 ed il 17 ottobre sono state ben otto le formazioni che hanno raggiunto la nazionale tedesca (qualificata di diritto in quanto nazionale del paese ospitante) nella griglia di partenza dei prossimi campionati europei, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Quindici ancora i posti disponibili, una fetta cospicua dei quali uscirà al termine della nona e della decima giornata degli incontri in calendario nel mese di novembre; l’elenco si completerà quindi con la disputa degli spareggi play-off. Questa la situazione girone per girone:

Gruppo A

Situazione già delineata, visto che la Norvegia – terza ma staccata di cinque lunghezze dalla coppia di testa – avrà a disposizione solo un altro incontro il prossimo mese. Passano quindi la Spagna (semifinalista nell’ultima edizione, conclusa da imbattuta) e la Scozia che sarà alla quarta partecipazione alla kermesse continentale.

Gruppo B

La Francia si conferma autentico rullo compressore: a punteggio pieno, con cinque clean shett consecutivi e l’unico gol incassato nella vittoria in trasferta sull’Olanda, che ha regalato la matematica qualificazione. I tulipani vidimeranno il pass per Euro 2024 in caso di affermazione contro l’Irlanda, risultato che garantirebbe alla Grecia il terzo posto ed il relativo accesso agli spareggi play-off.

Gruppo C

L’Inghilterra, imbattuta nelle prime otto giornate, sarà al via della fase finale dei prossimi europei per la nona volta nelle ultime dieci edizioni. La presenza dei campioni in carica dell’Italia legata in primis al successo nella none giornata contro la Macedonia del Nord, e poi alla sfida dentro-fuori con l’Ucraina, a cui basterebbe anche un pari per passare qualora gli azzurri non riuscissero a fare bottino pieno contro la Macedonia.

Gruppo D

Missione compiuta per la Turchia, che con il rotondo 4-0 alla Lettonia timbra per la terza volta consecutiva il biglietto d’ingresso agli Europei. Fari puntati sul testa a testa per la seconda posizione: il Galles chiamato a vincere in Armenia e sperare nella contemporanea sconfitta della Croazia in Lettonia per tagliare il traguardo con una giornata di anticipo, altrimenti tutto rimandato all’ultima tornata di match, coi gallesi che attenderanno la visita della Turchia già passata mentre la Croazia ospiterà l’Armenia.

Gruppo E

Situazione alquanto ingarbugliata con la sola formazione delle Isole Far Oer tagliata fuori (ma capace di strappare un pari alla Moldavia, che potrebbe rivelarsi decisivo nella graduatoria finale). In testa al momento c’è l’Albania con 13 punti: si qualifica se evita la sconfitta contro la Moldavia o se la Polonia batte la Repubblica Ceca. Quest’ultima si qualifica se batte la Polonia e la Moldavia non vince. La Polonia non potrà più piazzarsi nelle prime due posizioni se non vince o se la Moldavia batte l'Albania.

Gruppo F

Una Pool che ha già emesso i suoi verdetti: passa il Belgio (cinque vittorie ed una sconfitta), che ha ancora in sospeso la sfida casalinga contro la Svezia – favorita per chiudere al terzo posto – e l’Austria, che finora è uscita sconfitta solo dal match contro i “Diavoli Rossi”.

Gruppo G

Favori del pronostico nella volata per i primi due posti a Ungheria e Serbia. I magiari per qualificarsi dovranno fare almeno un punto nelle prossime due gare contro Bulgaria o Montenegro. La Serbia può festeggiare senza giocare se il Montenegro non fa i tre punti contro la Lituania: in caso contrario le basterà il pareggio proprio contro la Bulgaria nell’ultimo incontro propostole dal calendario. Montenegro obbligato a vincere prima in casa contro la Lituania e poi a Budapest e sperare che nella contemporanea sconfitta dei serbi.

Gruppo H

Uno dei gironi più avvincenti. Le due capoliste Slovenia e Danimarca in pole position per qualificarsi, ma saranno di fronte nello scontro diretto la prossima giornata: chi vince taglia il traguardo per prima. Ma il terzo incomodo è il Kazakistan che dovrebbe agevolmente superare San Marino ed all’ultima giornata farà visita proprio alla Slovenia, a cui però in caso di sconfitta con la Danimarca basterebbe comunque un punto coi kazaki per restare in seconda posizione.

Gruppo I

Pool assolutamente indecifrabile. In vantaggio Romania e Svizzera ancora imbattute, ma ci sono i recuperi delle partite non disputate da Israele che potrebbero rimescolare le carte in tavola, visto che gli israeliani affronteranno in rapida successione proprio Svizzera e Romania, le quali a loro volta saranno di fronte nell’ultima giornata di gare.

Gruppo J

Qualificazione a valanga per il Portogallo: otto vittorie su otto, 32 gol fatti e solo due subiti. Seguono la Slovacchia, che resterà in seconda pizza se farà almeno due punti contro l'Islanda e il Lussemburgo, il quale a sua volta non potrà finire tra le prime due a meno che non batta la Bosnia-Erzegovina e la Slovacchia perda. Situazione ulteriormente intricata per l’Islanda, che dovrà fare bottino pieno nelle ultime due e sperare nei passi falsi delle concorrenti.