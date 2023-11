Qualificazioni Euro 2024, passa la Croazia: il quadro degli spareggi per gli ultimi tre posti in palio

E un gol di Budimir a regalare alla Croazia il pass per i prossimi campionati europei. La nazionale biancorossa, piegando di misura l’Armenia, chiude al secondo posto il gruppo D divenendo così la ventunesima squadra ad iscrivere il proprio nome al tabellone della kermesse continentali che scatterà la prossima estate in Germania. Oltre ai padroni di casa, ammessi in qualità di paese ospitante, si è pertanto delineato il quadro delle 21 formazioni – delle ventiquattro previste – sicure di prendere parte a Euro 2024. Ci saranno: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Scozia, Serbia?, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Gli ultimi tre slot da assegnare saranno messi in palio dagli spareggi. Non una novità agli Europei, ma a differenza delle passate edizioni si terrà conto anche dei risultati conseguiti nella Nations League 2022/2023. Nominalmente, si tratta delle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C, ma se si sono già qualificate saranno sostituite dalla squadra successiva con il miglior piazzamento nella sua lega. I quattro posti degli spareggi sono assegnati a ogni lega dalla Lega C a quella A in ordine alfabetico invertito.

Il format degli spareggi

Le dodici squadre, pescate tra le prime escluse della Pool di qualificazione agli europei ed emerse dall’ultima edizione della Nations League, saranno ripartite in tre Leghe da quattro formazioni ciascuna. L’abbinamento degli incontri, sulla base del regolamento, stabilisce che in ogni Lega, la nazionale con la migliore posizione di classifica giocherà contro la peggiore e la seconda contro la terza. Per ognuna delle tre finali, invece, ci sarà il sorteggio – in programma giovedì 23 novembre – per capire quale nazionale godrà del fattore campo. L’urna di Nyon permetterà anche di delineare l’esatta composizione della Lega B e della Lega C, disponendo due tra Finlandia, Ucraina e Islanda nel Percorso B e la restante in quello A. Giochi già fatti invece per la Pool C, a cui accedono Georgia, Grecia, Kazakistan e Lussemburgo.

Il programma degli spareggi

Le squadre scenderanno in campo per le semifinali il 21 marzo 2024, e cinque giorni più tardi le sei vincenti disputeranno le tre finali che costituiranno l’ultima tappa prima del varo ufficiale della fase finale degli Europei, che scatterà il 2 dicembre 2023 con il sorteggio a Nyon dei gruppi della fase a gironi. Sorteggio nel quale non saranno ovviamente ancora note le nazionali che usciranno vincitrici dagli spareggi del marzo successivo.

Percorso C

Quadro già definito, con i match Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan

Percorso B

Le due teste di serie Israele e Bosnia-Erzegovina attenderanno le sfidanti decretate dall’urna di Nyon: per la prima una tra Islanda ed Ucraina, la quale potrebbe anche incrociare la seconda nel “ballottaggio” con la Finlandia

Percorso A

La Polonia conosce già il nome della sua avversaria, ovvero l’Estonia. Al Galles toccherà invece la nazionale che non è uscita dal sorteggio del Percorso B.