Qualificazioni Europei 2024, dove vedere le partite di martedì 20 giugno

Si completerà nella giornata di martedì 20 giugno il programma della quarta giornata di qualificazione agli Europei 2024. Undici le partite in calendario: Norvegia-Cipro e Scozia-Georgia per il girone A, Isole Far Oer-Albania e Moldavia-Polonia per il girone E, Austria-Svezia ed Estonia-Belgio per il girone F, Bulgaria-Serbia e Ungheria-Lituania per il girone G ed Islanda-Portogallo, Bosnia Erzegovina-Lussemburgo e Liechtenstein-Slovacchia per il girone J. A staccare il pass saranno le prime due di ogni gruppo, già qualificata in quanto Paese ospitante la Germania. Gli ultimi tre posti rimanenti saranno assegnati tramite gli spareggi di marzo 2024.

Dove vedere le partite del 20 giugno

Di seguito dove vedere le partite di qualificazione agli Europei 2024 in programma martedì 20 giugno: