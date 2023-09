Qualificazioni Europei 2024, dove vedere in Tv e streaming le partite della quinta giornata

Arriva al giro di boa il cammino delle nazionali a caccia della qualificazione per i Campionati Europei del prossimo anno. La sosta dei campionati permetterà lo svolgimento della quinta e della sesta giornata delle dieci previste, che si concluderanno alla fine di novembre. Sono 54 le squadre ripartite nei gironi, a contendersi i 23 posti disponibili (uno è assegnato di diritto alla Germania in qualità di paese organizzatore), 20 dei quali andranno alle prime due classificate di ogni Pool, ed i restanti tre saranno in palio negli spareggi che si giocheranno a marzo 2024.

Dove vedere le partite in programma dal 7 al 9 novembre

Oltre alle partite dell’Italia, che troveranno spazio sulla programmazione di Rai 1, alcuni incontri verranno trasmessi in chiaro da TV8 (canale 8, 108 e 508 del digitale terrestre o canale 125 della piattaforma Sky, in streaming su TV8.it) o per i possessori di abbonamento su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football. Su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) sarà invece possibile seguire la Diretta Gol delle varie partite che si disputeranno in contemporanea. La programmazione è inoltre fruibile su su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app ed in streaming su Now TV.

Giovedì 7 Settembre

GRUPPO B

ore 20.45: Francia-Irlanda

(TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Olanda-Grecia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO E

ore 20.45: Repubblica Ceca-Albania

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Polonia-Isole Far Oer

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO G

ore 18.00: Lituania-Montenegro

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Serbia-Ungheria

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO H

ore 16.00: Kazakistan-Finlandia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Danimarca-San Marino

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Slovenia-Irlanda del Nord

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Venerdí 8 Settembre

GRUPPO A

ore 18: Georgia-Spagna

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Cipro-Scozia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO D

ore 20.45: Croazia-Lettonia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Turchia-Armenia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO J

ore 20.45: Bosnia-Lichtenstein

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Lussemburgo-Islanda

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Slovacchia-Portogallo

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Sabato 9 Settembre

GRUPPO C

ore 18: Ucraina-Inghilterra

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Macedonia del Nord-Italia

(Rai 1 – Rai Play)

GRUPPO F

ore 15: Azerbaijan-Belgio

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 18: Estonia-Svezia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO I

ore 18: Andorra-Bielorussia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Kosovo-Svizzera

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Romania-Israele

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)