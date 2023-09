Qualificazioni Europei 2024, dove vedere in Tv e streaming le partite della sesta giornata

Arriva al giro di boa il cammino delle nazionali a caccia della qualificazione per i Campionati Europei del prossimo anno. La sosta dei campionati permetterà lo svolgimento della quinta e della sesta giornata delle dieci previste, che si concluderanno alla fine di novembre. Sono 54 le squadre ripartite nei gironi, a contendersi i 23 posti disponibili (uno è assegnato di diritto alla Germania in qualità di paese organizzatore), 20 dei quali andranno alle prime due classificate di ogni Pool, ed i restanti tre saranno in palio negli spareggi che si giocheranno a marzo 2024.

Dove vedere le partite in programma dal 10 al 12 settembre

Oltre alle partite dell’Italia, che troveranno spazio sulla programmazione di Rai 1, alcuni incontri verranno trasmessi in chiaro da Canale 20 Mediaset (numero 20 del digitale terrestre) o per i possessori di abbonamento su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e su alcuni dei canali Sky disponibili nell’abbonamento calcio. Su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) sarà invece possibile seguire la Diretta Gol delle varie partite che si disputeranno in contemporanea. La programmazione è inoltre fruibile su su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app ed in streaming su Now TV.

Domenica 10 Settembre

GRUPPO B

ore 20.45: Grecia-Gibilterra

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Irlanda-Olanda

(Canale 20 Mediaset – Canale 257 Sky Sport – Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO E

ore 18: Isole Far Oer-Moldavia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Albania-Polonia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO G

ore 18.00: Montenegro-Bulgaria

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Lituania-Serbia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO H

ore 15: Kazakistan-Irlanda Del Nord

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 18: Finlandia-Danimarca

(Canale 257 Sky Sport – Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: San Marino-Slovenia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Lunedì 11 Settembre

GRUPPO D

ore 18: Armenia-Croazia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Lettonia-Galles

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO J

ore 20.45: Islanda-Bosnia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Portogallo-Lussemburgo

(Canale 256 Sky Sport – Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Slovacchia-Liechtenstein

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Martedì 12 Settembre

GRUPPO A

ore 20.45: Norvegia-Georgia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Spagna-Cipro

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO C

ore 20.45: Malta-Macedonia del Nord

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Italia-Ucraina

(Rai 1 – Rai Play)

GRUPPO F

ore 20.45: Belgio-Estonia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Svezia-Austria

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

GRUPPO I

ore 20.45: Israele-Bielorussia

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Romania-Kosovo

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

ore 20.45: Svizzera-Andorra

(Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)