Qualificazioni Mondiali 2022, la classifica dei gironi europei

L'Italia di Mancini al comando nel gruppo C, Germania a rischio

Tornano in campo le Nazionali, compresa l'Italia di Roberto Mancini che questa sera, giovedì 2 settembre, ospiterà allo stadio Franchi di Firenze la Bulgaria nella sfida valevole per la quarta giornata del gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022. Vediamo nel dettaglio la situazione di ciascun girone europeo.

Girone A

Portogallo 10 (4PG, 3V, 1P, 0S)

Serbia 7 (3 PG, 2V, 1P, 0S)

Lussemburgo 6 (3PG, 2V, 0P, 1S)

Irlanda 0 (3PG, OV, OP, 3S)

Azerbaigian 0 (3PG, 0V, 0P, 3S)

Girone B

Spagna 7 (3PG, 2V, 1P, OS)

Svezia 6 (2PG, 2V, OP, OS)

Grecia 2 ( 2PG, 0V, 2P, 0S)

Georgia 1 (3PG, 0V, 1P, 2S)

Kosovo 0 (2PG, OV, OP, 2S)

Girone C

Italia 9 (3PG, 3V, 0P, 0S)

Svizzera 6 (2PG, 2V, 0P, 0S)

Irlanda del Nord 1 (2PG, 0V, 1P, 1S)

Bulgaria 1 (3PG, 0V, 1P, 2S)

Lituania 0 (2PG, 0V, 0P, 2S)

Girone D

Francia 8 (4PG, 2V, 2P, 0S)

Ucraina 4 (4PG, 0V, 4P, 0S)

Finlandia 2 (2PG, 0V, 2P, 0S)

Bosnia Erzegovina 2 (3PG, 0V, 2P, 1S)

Kazakistan 2 (3PG, 0V, 2P, 1S)

Girone E

Belgio 7 (3PG, 2V, 1P, 0S)

Repubblica Ceca 4 (3PG, 1V, 1P, 1S)

Galles 3 (2PG, 1V, 0P, 1S)

Bielorussia 3 (2PG, 1V, 0P, 1S)

Estonia 0 (2PG, 0V, 0P, 2S)

Girone F

Danimarca 12 (4PG, 4V, 0P, 0S)

Israele 7 (4PG, 2V, 1P, 1S)

Austria 7 (4PG, 2V, 1P, 1S)

Scozia 5 (4PG, 1V, 2P, 1S)

Far Oer 1 (4PG, 0V, 1P, 3S)

Moldavia 1 (4PG, 0V, 1P, 3S)

Girone G

Turchia 8 (4PG, 2V, 2P, 0S)

Olanda 7 (4PG, 2V, 1P, 1S)

Montenegro 7 (4PG, 2V, 1P, 1S)

Lettonia 4 (4PG, 1V, 1P, 2S)

Gibilterra 0 (4PG, 0V, 0P, 4S)

Girone H

Croazia 7 (4PG, 2V, 1P, 1S)

Russia 7 (4PG, 2V, 1P, 1S)

Slovacchia 6 (4PG, 1V, 3P, 0S)

Slovenia 4 (4PG, 1V, 1P, 2S)

Malta 4 (4PG, 1V, 1P, 2S)

Cipro 4 (4PG, 1V, 1P, 1S)

Girone I

Inghilterra 9 (3PG, 3V, 0P, 0S)

Ungheria 7 (3PG, 2V, 1P, 0S)

Albania 6 (3PG, 2V, 0P, 1S)

Polonia 4 (3PG, 1V, 1P, 1S)

Andorra 0 (3PG, OV, 0P, 3S)

San Marino 0 (3PG, 0V, 0P, 0S)

Girone J

Armenia 9 (3PG, 3V, 0P, 0S)

Macedonia del Nord 6 (3PG, 2V, 0P, 1S)

Germania 6 (3PG, 2V, 0P, 1S)

Romania 3 (3PG, 1V, 0P, 2S)

Islanda 3 (3PG, 1V, 0P, 2S)

Liechtenstein 0 (3PG, 0V, 0P, 0S)