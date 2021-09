Qualificazioni Mondiali 2022, le partite in programma mercoledì 1 e giovedì 2 settembre

In campo tutte le big d'Europa. Insidia Svezia per la Spagna

Saranno ben 25 le partite che si disputeranno in Europa tra mercoledì 1 e giovedì 2 settembre valevoli per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Oltre all'Italia di Roberto Mancini, impegnata contro la Bulgaria, scenderanno in campo, tra le altre, Francia, Inghilterra, Belgio, Portogallo, Germania, Spagna e Olanda.

Qualificazioni Mondiali 2022, le partite in programma mercoledì 1 settembre

Kazakistan-Ucraina (gruppo D ore 16)

Portogallo-Irlanda (gruppo A ore 20.45)

Francia-Bosnia Erzegovina (gruppo D ore 20.45)

Lettonia-Gibilterra (gruppo G ore 20.45)

Norvegia-Olanda (gruppo G ore 20.45)

Far Oer-Israele (gruppo F ore 20.45)

Moldavia-Austria (gruppo F ore 20.45)

Danimarca-Scozia (gruppo F ore 20.45)

Russia-Croazia (gruppo H ore 20.45)

Lussemburgo-Azerbaigian (gruppo A ore 20.45)

Turchia-Montenegro (gruppo G ore 20.45)

Slovenia-Slovacchia (gruppo H ore 20.45)

Malta-Cipro (gruppo H ore 20.45)

Qualificazioni Mondiali 2022, le partite in programma giovedì 2 settembre