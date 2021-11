Qualificazioni Mondiali Femminili: Italia - Svizzera 1-2, Azzurre ko a Palermo

Le speranze delle ragazze dell'Italia s'infrangono sulla traversa colpita da Bonansea, la migliore in campo della partita, al 95'. La Svizzera vince 2 a 1 al Barbera di Palermo colorato e riempito da oltre diecimila spettatori.

Avanti di due gol all'intervallo, la Svizzera soffre, cade, ma alla fine regge l'urto delle Azzurre e porta a casa una vittoria che vale la leadership del Gruppo G di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2023 in Australi e Nuova Zelanda.

La rete italiana al 15' del secondo tempo con Bonansea, che calcia e trova una deviazione fortunata per violare la porta di Thalmann. Peccato per le due ingenuità iniziale dell'Italia. Svizzera avanti con Sow, dopo 9', brava a battere Giuliani dentro l’area di rigore. Al 19' il raddoppio: Crnogorcevic sfrutta un cross dalla sinistra e di testa supera Giuliani.

Un avvio shock che condizionerà la gara. Ora per le Azzurre c'è la trasferta di mercoledì sul campo della Romania. Una partita da non fallire per restare sulla scia delle svizzere e blindare il posto nei play-off tra le migliori seconde.

Il tabellino

Reti: 9′ Sow, 19′ Crnogorcevic, 60′ Bonansea

Italia femminile (4-4-2): Giuliani; Gama, Linari (82′ Simonetti), Salvai, Lenzini (82′ Soffia); Bergamaschi (54′ Serturini), Giuliano, Girelli, Boattin; Giacinti (87′ Pirone), Bonansea. Ct. Bertolini. A disp. Bonfantini, Cinotti, Di Guglielmo, Durante, Glionna, Pandini, Schroffenegger.

Svizzera (3-5-2): Thalmann; Buhler, Stierli, Aigbogun; Maritz, Xhemaili (64′ Mauron), Walti, Sow, Bachmann (84′ Kiwic); Crnogorcevic, Folmli (79′ Lehmann). Ct. Nielsen. A disp. Calligaris, De Alem, Friedli, Julini, Marti, Pando, Peng, Piubel, Rinast.