Qualificazioni Mondiali, il quadro dei Play-Off

Una settimana, undici contendenti, tre posti a disposizione per il primo Mondiale invernale della storia, che si disputerà a fine 2022 in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Gli ultimi sette giorni di marzo completeranno il quadro delle qualificate per la kermesse iridata, con l'eccezione rappresentata dalla Pool A che vede impegnata l'Ucraina il cui match deve essere ancora ricollocato in calendario. Il destino delle dieci seconde classificate e delle due migliori dell’ultima Nations League (Austria e Repubblica Ceca) è legato ai play-off, i quali si disputeranno seguendo un nuovo format che prevede due gare ad eliminazione diretta. Le 12 squadre – divenute undici dopo l’esclusione d’ufficio della Russia sancita dalla FIFA - sono state divise in tre gironi i quali prevedono una partita singola sia in semifinale che in finale. In caso di pareggio si procederà con supplementari ed eventualmente coi tiri dal dischetto: nell’extra time, i tecnici potranno usufruire di un’ulteriore sostituzione. Ogni singola Pool mette in palio un biglietto d’ingresso per i Mondiali.

Questo il quadro completo degli incontri:

P OOL A

Semifinali

Scozia-Ucraina – Rinviata a data da destinarsi

Galles-Austria - giovedì 24 marzo alle 20.45

Finale

Scozia/Ucraina - Galles/Austria - Rinviata data da destinarsi

P OOL B

Semifinali

Russia-Polonia (Polonia già qualificata d’ufficio)

Svezia-Repubblica Ceca - giovedì 24 marzo alle 20.45

Finale

Polonia - Svezia/Repubblica Ceca - martedì 29 marzo alle 20.45

P OOL C

Semifinali

Italia-Macedonia del Nord - giovedì 24 marzo alle 20.45

Portogallo-Turchia - giovedì 24 marzo alle 20.45

Finale

Italia/Macedonia del Nord - Portogallo/Turchia - martedì 29 marzo alle 20.45