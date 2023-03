Quarti Champions League 2023: il sorteggio in diretta, tutti gli accoppiamenti

Cresce l'attesa per il sorteggio dei quarti di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League, che si terrà alle 12 di oggi, venerdì 17 marzo, a Nyon. Diciassette anni dopo l'ultima volta, tra le migliori otto d'Europa ci sono ben tre italiane: Milan, Inter e Napoli, che hanno eliminato rispettivamente Tottenham, Porto ed Eintracht Francoforte. Insieme a loro qualificate anche Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid e Benfica, che, agli ottavi, hanno avuto la meglio su Lipsia, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool e Bruges.

Le squadre qualificate ai quarti di finale

Bayern Monaco

Benfica

Chelsea

Inter

Manchester City

Milan

Napoli

Real Madrid

Il sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale sarà aperto, ovvero senza teste di serie e con squadre appartenenti alla stessa federazione che possono incrociarsi tra loro, con la possibilità, quindi, di derby nazionali. Possono inoltre affrontarsi tra loro formazioni che si sono già sfidate nella fase a gironi. Insieme ad i quarti, verrà determinato nell'occasione anche il tabellone completo: verranno quindi stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che, pro forma, giocherà in casa la finalissima, in programma sabato 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Le gare di andata dei quarti di finale si disputeranno l'11 ed il 12 aprile, mentre i match di ritorno andranno in scena il 18 e 19 aprile.

Champions League, il programma completo dei quarti di finale

Qui, a partire dalle 12, seguiremo in diretta il sorteggio dei quarti di finale con tutti gli accoppiamenti.

