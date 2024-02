Quincy Promes condannato a sei anni di carcere per traffico di droga

Sei anni di carcere. Questa la condanna emessa nei confronti dell'attaccante dello Spartak Mosca Quincy Promes, giudicato colpevole di contrabbando di sostanze stupefacenti dal tribunale di Amsterdam. L'olandese, secondo l'accusa, avrebbe importato più di 1.300 chili di cocaina dal Brasile nel 2020 con due carichi rispettivamente da 650 e 713kg. Il pm, per il giocatore, aveva richiesto nove anni di reclusione, rivelando che la droga sarebbe stata nascosta all'interno di alcuni pacchi che avrebbero dovuto contenere sale brasiliano. Durante l'indagine sarebbero state intercettate telefonate e messaggi che dimostrerebbero il coinvolgimento del giocatore, mai presente a processo e che, da parte sua, nega ogni accusa ritenendosi "intoccabile" finché gioca in Russia.

Per Promes, attaccante con un passato anche con le maglie di Twente, Go Ahedad Eagles, Siviglia ed Ajax e con cinquanta presenze nella Nazionale maggiore olandese, con la quale ha segnato anche sette reti, non si tratta del primo problema con la giustizia: una settimana fa, infatti, la Corte d'Appello di Amsterdam ha confermato la sentenza emessa lo scorso giugno dall'Alta Corte della capitale olandese condannandolo a 18 mesi di carcere (e ad un risarcimento di 7.000 euro nei confronti della vittima) per aggressione aggravata nei confronti del cugino, che, nel 2020, sarebbe stato pugnalato dal giocatore in seguito ad una discussione legata al furto di un gioiello durante una festa in un'abitazione di Abcoude, in Olanda. Una sentenza per la quale Promes ha subito annunciato ricorso.