Pallone d'Oro 2021, Jorginho insidia Messi: le quote dei bookmakers

Lotta a due per il prestigioso riconoscimento: l'azzurro sogna di beffare il fuoriclasse argentino

"Jorginho? È da Pallone d'Oro". Questo il pensiero di Roberto Mancini, ct dell'Italia laureatasi campione d'Europa lo scorso 11 luglio grazie alla vittoria in finale ai calci di rigore contro l'Inghilterra. Il centrocampista, regista e perno fondamentale nello scacchiere azzurro, nel corso della passata stagione è salito sul tetto del vecchio continente anche con il proprio club, conquistando con il suo Chelsea la Champions League ai danni del Manchester City, superato allo stadio do Dragao dai Blues per 1-0. Un doppio trionfo che fa dell'ex giocatore del Napoli uno dei maggiori candidati di diritto alla vittoria del prestigioso premio, anche se ci sarà da battere la concorrenza di quel Lionel Messi che, con la sua Argentina, si è aggiudicato la Coppa America.

Pallone d'Oro 2021, le quote dei bookmakers

Secondo i bookmakers è infatti proprio l'ex attaccante del Barcellona, fresco di passaggio al Paris Saint-Germain, il favorito alla vittoria del Pallone d'Oro 2021. L'affermazione dell'argentino è quotata 1.40 da Eurobet ed 1.50 da Sisal, la metà di quella di Jorginho, la cui quotazione si ferma a 3. Più indietro gli altri pretendenti, a partire da Lewandowski (9) e Kanté (9 Eurobet, 16 Sisal), per proseguire con De Bruyne (10 Eurobet, 25 Sisal) e Donnarumma (11 Eurobet, 16 Sisal).

Pallone d'Oro 2021, le quote Eurobet

Messi 1.40

Jorginho 3.00

Kanté 9.00

Lewandowski 9.00

De Bruyne 10.00

Donnarumma 11.00

Kane 23.00

C. Ronaldo 26.00

Benzema 31.00

Pedri 31.00

Sterling 31.00

Haaland 36.00

Mbappé 36.00

Chiesa 41.00

Mount 41.00

Lukaku 51.00

Havertz 61.00

Verratti 61.00

Neymar 61.00

Depay 71.00

