Lotta salvezza, chi rischia di più tra Spezia e Verona per i bookmakers

Una rimarrà in serie A, mentre l'altra scivolerà in B. A novanta minuti dal termine del torneo, sono rimaste soltanto Spezia e Verona in lotta per evitare l'ultimo posto che conduce al piano di sotto. Il Lecce, con la vittoria colta in extremis a Monza, ha infatti potuto festeggiare la salvezza, mentre Sampdoria e Cremonese sono ormai retrocesse da tempo. Liguri e scaligeri, al momento, si trovano appaiati al terzultimo posto della classifica con i loro 31 punti e, in caso di arrivo a pari merito, si andrà allo spareggio per decretare l'ultima retrocessione. Novanta minuti, quindi, che saranno di fuoco, sia per gli uomini di Semplici che per quelli di Zaffaroni.

Le quote dei bookmakers

Sia Spezia che Verona, nell'ultima giornata di campionato, saranno impegnate in trasferta: gli aquilotti all'Olimpico contro la Roma, i gialloblù a San Siro contro il Milan, freschi di qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League. Ad avere maggiori chance di salvezza, secondo i bookmakers, è lo Spezia: il blitz dei liguri nella Milano rossonera, per le agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai ed Eurobet), è infatti proposto ad una quota inferiore rispetto a quello degli scaligeri nella capitale. Nel dettaglio, la quota della vittoria dello Spezia si aggira tra i 3.50 e i 3.90, mentre quella relativa al successo del Verona tra 4.25 e 4.40.

Quota più bassa anche per il pareggio degli aquilotti rispetto a quello dei veneti: il segno X all'Olimpico è quotato tra 3.60 e 3.65, il segno X a San Siro, invece, paga tra 3.70 e 3.80 la posta in palio. Insomma, per i bookmakers lo Spezia ha qualche possibilità in più di cogliere un risultato positivo nell'ultima giornata e, di conseguenza, di strappare la tanto agognata salvezza.