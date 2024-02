Scudetto, per i bookie non c'è più storia: le quote dopo Inter-Juventus

È stata l'Inter a far suo il derby d'Italia. I nerazzurri, nella serata di ieri, domenica 4 febbraio, hanno superato a San Siro per 1-0 la Juventus grazie all'autorete di Gatti. Un successo che permette alla formazione di Simone Inzaghi, che viaggia con una gara in meno (il prossimo 28 febbraio è in calendario il recupero contro l'Atalanta), di portarsi a +4 sui bianconeri facendo così un importante passo in avanti nella corsa verso lo scudetto. Uno scudetto che, secondo i bookmakers, è ormai già saldamente nelle mani di Lautaro Martinez e compagni.

La quota della conquista del tricolore da parte dell'Inter, dopo la vittoria nella scontro diretto contro la Juventus, è infatti crollata. Le principali agenzie di scommesse (qui abbiamo preso in considerazione Snai, Bwin ed Eurobet) hanno ribassato ad 1.12/1.16 la quota del trionfo nerazzurro, con gli uomini di Inzaghi che sembrano quindi non avere ormai più rivali. Il successo finale della Juventus, invece, è oggi quotato tra 5 e 6.50, con le speranze bianconere che si sono drasticamente ridotte rispetto alla scorsa settimana. Lontanissimo, poi, il Milan di Stefano Pioli, la cui vittoria del campionato è quotata tra 20 e 21.

Le quote scudetto Snai

Inter 1.12

Juventus 6.50

Milan 20

Le quote scudetto Bwin

Inter 1.12

Juventus 6.50

Milan 21

Le quote scudetto Eurobet