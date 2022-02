Milan, Inter o Napoli: chi vincerà lo scudetto per i bookmakers

Cambio al vertice della classifica di Serie A. Il Milan, con la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria nella 25esima giornata, ha approfittato del pareggio tra Napoli ed Inter per operare il sorpasso ai danni dei nerazzurri. I rossoneri, a tredici gare dal termine del torneo, si trovano quindi ora davanti a tutti con i loro 55 punti, uno in più della formazione di Simone Inzaghi (che deve però recuperare una parttia) e due in più dei partenopei. Una lotta apertissima quindi, con le tre formazioni che si daranno battaglia in quello che si preannuncia un infuocato finale di stagione.

La lotta scudetto è ovviamente seguitissima dai bookmakers, che aggiornano continuamente le quote di giornata in giornata. Vediamo qual è la favorita al titolo secondo alcune delle principali agenzie di scommesse.

Serie A, quote scudetto: Inter favorita

Per i bookmakers la favorita numero uno per la conquista dello scudetto è l'Inter. Tutte le agenzie sono infatti concordi nell'indicare i nerazzurri come i maggiori indiziati per cucirsi il tricolore sul petto al termine del campionato: il primo posto di Dzeko e compagni è infatti quotato a 1.50 da Snai, Sisal ed Eurobet. Alle spalle degli uomini di Inzaghi troviamo il Milan, quotato 4.50 da Snai ed Eurobet e 5 da Sisal. Segue poi il Napoli, quotato 6 da Sisal e 6.50 da Snai ed Eurobet. Staccate le inseguitrici, con la Juventus di Allegri quotata 12 da Snai e Sisal e 14 da Eurobet e l'Atalanta di Gasperini quotata 20 da Snai, 21 da Eurobet e 25 da Sisal.

Quote scudetto Snai

Inter 1.50

Milan 4.50

Napoli 6.50

Juventus 12

Atalanta 20

Quote scudetto Sisal

Inter 1.50

Milan 5

Napoli 6

Juventus 12

Atalanta 25

Quote scudetto Eurobet