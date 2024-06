"Se a 40 anni gioco ancora, lo devo alla mentalità che mi ha trasmesso Conte"

"Se a quarant’anni gioco ancora lo devo alla mentalità che mi ha insegnato Antonio Conte. Ho avuto il mister e so come lavora. Lui è uno che ti fa lavorare tanto ma le partite le fai con le 'sigarette in bocca', perché in partita hai le gambe libere". A parlare a Radio Kiss Kiss Napoli è Reginaldo Ferreira da Silva, oggi attaccante del Real Casalnuovo ed ex calciatore di Antonio Conte ai tempi...