Buongiorno, Marin, Spinazzola più il ritiro: inizia una settimana importante per il Napoli

Dopo aver svelato la nuova maglia da gioco "home", il rebranding del logo e aver lanciato la campagna abbonamenti, per il Napoli è arrivato il momento del 'campo'. Mentre la dirigenza perfeziona gli ultimi dettagli per consegnare ad Antonio Conte il primo tris di acquisti, Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, martedì mattina si riapriranno le porte del centro tecnico di Castel Volturno per...