Serie B, Reggina scatenata sul mercato: dopo Menez si sogna Rami

È una Reggina quanto mai scatenata, quella attiva in queste settimane sul mercato. Dopo il trionfo nel girone C di Serie C, che ha permesso ai calabresi di tornare in B a sei anni di distanza dall'ultima volta, la società amaranto non sta badando a spese per regalare al tecnico Domenico Toscano una rosa che possa essere protagonista anche in cadetteria. Dopo aver piazzato i colpi Crisetig (centrocampista classe 1993 reduce dall'esperienza al Benevento), Lafferty (attaccante classe 1987 in Premier League con la maglia del Sunderland nella seconda metà della scorsa stagione), Plizzari (portiere classe 2000 l'ultimo anno a Livorno), Stavropoulos (difensore classe 1997 proveniente dal Panionios) e Menez, che in Italia non ha certo bisogno di presentazioni per i suoi trascorsi con le casacche di Roma e Milan, la Reggina vuole adesso puntellare la propria retroguardia con un nome di assoluto spicco per la categoria: Adil Rami.

Reggina, sogno Rami

Il difensore francese, laureatosi campione del mondo nel 2018 con la propria nazionale e attualmente svincolato dopo l'avventura in Russia con il Soci, è stato infatti individuato dalla dirigenza calabrese come l'elemento giusto per infondere personalità ed esperienza al reparto arretrato amaranto. Un'opzione che sembra tentare il giocatore, che a Reggio Calabria riabbraccerebbe quel Menez con il quale ha condiviso l'esperienza al Milan. Rami, che in passato ha indossato anche le maglie di Lilla, Valencia, Siviglia, Marsiglia e Fenerbahce, vuole infatti lasciarsi alle spalle le ultime deludenti stagioni, dimostrando che, malgrado una carta d'identità ormai non più propriamente verde (il prossimo dicembre compirà 35 anni, ndr), può ancora recitare un ruolo da protagonista.