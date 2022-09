Rangers-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli cerca un'altra grande notte in Champions League. Dopo il successo al Maradona con il Liverpool gli azzurri sfidano i Rangers per provare ad allungare già in testa alla classifica. L'occasione sembra essere ghiotta perché i prossimi avversari arrivano alla sfida dopo due pesanti ko, le difficoltà saranno soprattutto ambientali, Ibrox è uno stadio fortino per gli scozzessi che tra l'altro sarò tutto dei padroni di casa visto che i tifosi del Napoli non sono potuti partire per Glasgow.

Rangers-Napoli: le scelte di Spalletti

Niente turnover per Spalletti che dovrebbe scegliere tutti i titolari tranne coloro che dovranno saltare la sfida per infortunio. Niente Osimhen quindi e niente Lozano insieme al lungodegente Demme. Formazione quindi praticamente fatta con Rrahmani e Kim al centro della difesa e il terzetto di centrocampo che torna ad essere formato da Lobotka, Anguissa e Zielinski. In attacco Simeone sembra essere in vantaggio sul match winner della sfida allo Spezia Raspadori. Nessun dubbio sugli esterni Kvaratskhelia e Politano, entrambi in un grande momento di forma, si candidano ad essere ancora una volta l'arma in più di Spalletti.

Rangers-Napoli: le scelte di Van Bronckhorst

Gli scozzesi dovrebbero confermare il 4-2-3-1 con il centravanti Colak vero e propro pericoo pubblico numero uno per la difesa degli azzurri. Pochi i nomi conosciuti di una squadra che in casa ha sempre fatto molto bene e che mercoledì dovrà cercare di rifarsi dopo le due sconfitte per 4-0 contro Ajax e Celtic. Il Napoli rappresenta il terzo vero e proprio test stagionale per la formazione che l'anno scorso è arrivata in finale di Europa League.

Rangers-Napoli: le probabili formazioni

Rangers (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Kamara, Lundstram; Wright, Tillman, Kent; Colak.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Dove vedere Rangers-Napoli in tv e streaming

Rangers-Napoli di Champions League sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Canale 5 e su Sportmediaset.it. Una bella occasione per tutti i tifosi della squadra di Spalletti, ma le immagini saranno trasmesse anche da Sky sul canale Sport UNo e in streaming su Sky Go.