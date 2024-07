Ranking FIFA, l'Italia resta tra le prime dieci

La fine dei grandi tornei estivi, Europei e Coppa America, aggiorna il Ranking Fifa, la classifica delle Nazionali di calcio. L'Italia, nonostante il flop in Germania, non ha perso posizioni assestandosi ancora in decima posizione. Spalletti ripartirà quindi da qui e si augura di riuscire a scalare la graduatoria anche se già a settembre rischia di perder ancora posizioni con la Nations League che vedrà subito i suoi azzurri opposti alla Francia.

In cima al Ranking FIFA continua ad esserci l'Argentina che con Scaloni in panchina dopo la vittoria del Mondiale si è assicurata pochi giorni fa la seconda Coppa America di fila. Alle spalle dell'Albiceleste c'è la Francia, mentre in terza posizione sale, conquistando ben cinque posti, la Spagna campione d'Europa. Quarto posto per l'eterna seconda, l'Inghilterra che continua ad arrivare in fondo o quasi a tutte le competizioni ma non vince nulla dal 1966.

In quinta posizione scivola un Brasile in crisi che in Coppa America è uscito ai quarti di finale. Sesta piazza per il Belgio, in caduta libera, al settimo l'Olanda, mentre perde due posizioni il Portogallo oggi ottavo in classifica. Entra in top ten la Colombia che guadagna due posti dopo essere arrivata in finale in Coppa America, con sconfitta contro l'Argentina maturata solo ai supplementari con il gol di Lautaro Martinez.