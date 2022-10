Ranking FIFA, l'Italia risale

E' stato reso noto il nuovo ranking FIFA e ci sono buone notizie per l'Italia. Gli azzurri grazie alle vittorie con Inghilterra e Ungheria sono riusciti a qualificarsi per le finali di Nations League, risultato che sembrava quasi impossibile dopo il 2-5 contro la Germania. La squadra di Mancini però ci è riuscita e quei punti sono serviti per superare la Spagna, altra finalista della competizione europea insieme a Olanda e Croazia, e a piazzarsi al sesto posto nella classifica mondiale.

Ranking Fifa, i primi dieci posti

Una bella soddisfazione per tutto il gruppo di Mancini che sta cercando di dimenticare la clamorosa esclusione dal Mondiale in Qatar dopo la sconfitta con la Macedonia, una delle pagine più buie del nostro calcio. La risalita nel ranking deve però essere solo il primo passo verso nuovi traguardi, il primo ovviamente è la qualificazione agli Europei e poi quella ai Mondiali del 2026.

Il nuovo Ranking Fifa non ha altre novità per le prime dieci posizioni in classifica, tutto infatti rimane invariato. Il Brasile è sempre primo davanti al Belgio e all'Argentina. Giù dal podio la Francia, mentre al quinto posto c'è l'Inghilterra retrocessa nella serie B della Nations League. Come detto in sesta posizione troviamo l'Italia davanti a Spagna, Olanda, Portogallo e Danimarca.

Il prossimo Ranking FIFA uscira il 22 dicembre subito dopo la fine del Mondiale in Qatar e la classifica al termine della rassegna iridata potrebbe decisamente cambiare, soprattutto per gli azzurri che come detto non ci saranno.