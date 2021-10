Ranking Fifa, l'Italia sale al quarto posto: scavalcata l'Inghilterra

Ancora una posizione guadagnata dall'Italia di Roberto Mancini nel ranking Fifa. Gli azzurri, grazie al terzo posto conquistato nella Nations League, arrivato dopo il trionfo europeo della scorsa estate, sono saliti in quarta posizione con i loro 1750,52 punti scavalcando l'Inghilterra, sconfitta proprio da Chiellini e compagni nella finalissima di Euro 2020, ora quinta a 1750,16. A guidare la classifica, malgrado i due ko incassati nelle Final Four di Nations League, è ancora il Belgio di Roberto Martinez (1832,33), che precede sul podio Brasile (1820,36) e Francia (1779,24), con i transalpini che hanno guadagnato ben due posizioni. Completano la top ten Argentina (1738,79), Spagna (1687,66, una posizione guadagnata), Portogallo (1681,73, una posizione persa), Messico (1672,92) e Danimarca (1668,98). In risalita la Germania, che guadagna due posizioni portandosi al dodicesimo posto.

Restare tra le prime sette, per l'Italia, significherebbe essere inserita in prima fascia al sorteggio dei gironi dei Mondiali 2022, in programma il prossimo inverno in Qatar. Gli azzurri non salivano così in alto nel ranking dal gennaio 2013, quando sulla panchina sedeva Cesare Prandelli.

Ranking Fifa ottobre, le prime dieci posizioni