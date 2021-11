Ranking Fifa, l'Italia scivola al sesto posto: azzurri sorpassati da Inghilterra e Argentina

Momento difficile per la Nazionale di Roberto Mancini. L'Italia, in seguito allo 0-0 di Belfast contro l'Irlanda del Nord e la contemporanea vittoria per 4-0 della Svizzera sulla Bulgaria, ha infatti chiuso al secondo posto alle spalle degli elvetici il girone C di qualificazione ai Mondiali 2022 e adesso, per cercare di staccare il pass per il Qatar, sarà costretta a passare dai playoff. Un disastro che fa seguito alla deludente Final Four di Nations League, dove gli azzurri hanno chiuso solamente al terzo posto dopo la sconfitta con la Spagna e la vittoria contro il Belgio. Opachi risultati che, con i suoi 1740,77 punti, fanno scivolare l'Italia al sesto posto del ranking Fifa, scavalcata da Inghilterra (1755,52) e Argentina (1750,51).

A guidare la graduatoria ancora il Belgio (1828,45), con il Brasile (1826,35) però ormai ad un passo dal sorpasso. Sul terzo gradino del podio la Francia campione del mondo in carica (1786,15), davanti, nell'ordine, a Inghilterra, Argentina, Italia, Spagna, Portogallo, Danimarca e Olanda. Scivola invece fuori dalla top ten il Messico.

Ranking Fifa novembre, le prime dieci posizioni