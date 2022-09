Ranking UEFA, Manchester City al comando: le posizioni delle italiane

Prime partite di Champions ed Europa League e la UEFA ha rinnovato il ranking delle migliori squadre del Continente. In cima alla classifica c'è il Manchester City con 120.00 punti, secondo posto per il Bayern Monaco a 117.000 mentre sul terzo gradino del podio ci sono altre due inglesi, il Chelsea e il Liverpool a quota 110.000. Subito dopo il Paris Saint Germain di poco sopra le big del calcio spagnolo Real Madrid e Barcellona.

Ranking Uefa, le posizioni di Juventus, Napoli, Inter e Milan

La classifica, che ricordiamo tiene conto degli ultimi cinque anni, vede all'ottavo posto e prima tra le italiane la Juventus a 88.000 punti, stesso risultato del Manchester United mentre mentre a chiudere la top ten è l'Ajax. Per trovare la seconda squadre del nostro Paese basta scendere al dodicesimo posto dove c'è la Roma, fresca vincitrice della Conference League, mentre in quindicesima piazza c'è l'Inter di Simone Inzaghi.

L'ottimo inziio di stagione europeo con gli straripanti successi con Liverpool e Rangers permette al Napoli di salire al ventiduesimo posto scavalcando l'Arsenal. Fuori dalle prime venti ci sono l'Atalanta, ventottesima, che però quest'anno non potrà accumulare punti, la Lazio trentasettesima e il Milan quarantasettesimo. E' all posizione numero 106 la Fiorentina che spera di rientrare nel club delle migliori cento grazie ai risultati in Conference League in questa stagione.