Rapid Vienna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dal sogno svanito di una vittoria continentale alla voglia di rivincita in Europa. La Fiorentina, che ha preso il posto in Conference League della Juventus estromessa dall’Uefa, vuole sfruttare al meglio la chance che si è presentata, passando attraverso quello spareggio proposto dal regolamento, step necessario per accedere alla fase a giorni della competizione. Lo scorso anno era stato il doppio confronto con gli olandesi del Twente a garantire il passaggio al tabellone principale, adesso l’ostacolo da superare si chiama Rapid Vienna, a cui il gruppo di Italiano si avvicina col vento in poppa soffiato dal 4-1 con cui i viola hanno esordito in stagione nella giornata inaugurale di Serie A. Tre soli i precedenti tra le due squadre, risalenti agli anni ‘60: doppia affermazione toscana negli ottavi della Coppa delle Coppe 1961/62 (3-1 e 6-2), e 3-0 nella semifinale di Mitropa Cup del 1965. Più in generale, nei sei incroci con le squadre austriache in Europa, la Fiorentina ha sempre passato il turno con l’unica eccezione rappresentata dal primo turno della Coppa Uefa 2000/01, quando fu eliminata dal Tirol Innsbruck. Decisamente meno roseo il bilancio con i team italiani per i viennesi nelle rassegne continentali: 24 gare giocate, due sole vittorie e 17 sconfitte, con gli ultimi due k.o. arrivati nei sedicesimi di finale di Europa League 2018/2019 per mano dell’Inter (0-4 a Milano e 0-1 in Austria nel return match).

Rapid Vienna-Fiorentina, le scelte di Barisic

L’allenatore degli austriaci dovrà far fronte alla tegola del grave infortunio occorso al centrale serbo Cvetkovic, che nell’ultima uscita ha riportato la rottura del crociato e verrà probabilmente sostituito dalla bandiera Hofmann, il quale affiancherà in mezzo Querfeld nella difesa a quattro completata da Schick e Auer ad agire da esterni bassi. La diga mediana dovrebbe essere formata da Kerschbaum e Sattlberger, in considerazione della probabile assenza di Grgic arrivato ad inizio mese dall’Hajduk Spalato ma ancora mai inserito nella lista dei convocati. Sulla trequarti c’è il dubbio Kühn, il quale ha saltato le ultime due partite e potrebbe essere sostituito a destra da Mayulu (appena 70 minuti in campo da inizio stagione ma già due reti ed un assist) oppure da Oswald che assumerebbe una posizione più avanzata rispetto alla sua abituale zona di competenza. Tra le linee ci sarà spazio anche per Seidl al centro e per Grüll sul versante sinistro, a supportare il capitano Burgstaller come riferimento offensivo.

Rapid Vienna-Fiorentina, le scelte di Italiano

Sarà una Fiorentina diversa da quello visto nell’esordio di campionato a Genova, per via di un turn-over dettato dall’elevato numero di impegni che attende in questa fine di agosto la formazione viola. La porta sarà nuovamente difesa da Terracciano, schermato da una retroguardia che dovrebbe prevedere ancora Milenkovic e Ranieri (Mina non è ancora al top della condizione, Martinez Quarta dovrebbe accasarsi al Betis), mentre sulle fasce tornerà titolare Dodô (complice anche la tonsillite che ha fermato Kayode) e Parisi a sinistra potrebbe rilevare Biraghi. In mezzo al campo possibile chance per Duncan, mentre come opzione alternativa fruibile - anche sulla trequarti - c’è Infantino, tenendo conto degli stop di Castrovilli e Barak e dell’assenza di Amrabat che non ha partecipato alla rifinitura e – salvo sorprese – non dovrebbe essere contemplato nell’undici titolare. In avanti Ikoné si è riaggregato al gruppo, ma sembrano Gonzalez e Sabiri in pole position per una maglia dal 1’, a supportare in avanti uno tra Beltran e Nzola al centro del tridente.

Rapid Vienna-Fiorentina, le probabili formazioni

Rapid Vienna (4-2-3-1): Hedl, Schick, Querfeld, Hofmann, Auer, Kerschbaum, Sattlberger, Kühn, Seidl, Grüll, Burgstaller. All. Barisic

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Duncan, Sabiri, Bonaventura, N. Gonzalez, Beltran. All. Italiano

Rapid Vienna-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Rapid Vienna-Fiorentina, in programma giovedì 24 agosto all’Allian Stadion di Vienna alle ore 19, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Sky. La sfida sarà visibile Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), ma sarà possibile anche acquistare l’evento in pay per view e visionare così il singolo incontro sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.