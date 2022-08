Raspadori al Napoli, c'è ottimismo ma il Sassuolo non abbassa le pretese

Da una parte l'ottimismo del Napoli e il sì di Raspadori, dall'altra il Sassuolo che non abbassa le pretese ma resta al tavolo delle trattative. Oggi è stato il giorno dell'incontro tra le parti con Carnevali che è arrivato Rivisondoli per continuare di persona i colloqui con i dirigenti azzurri per l'attaccante della Nazionale.

Raspadori al Napoli: l'incontro di oggi

Il Napoli ha l’ok di Raspadori che avrebbe già trovato l'accordo economico con la società campana e forse anche per questo ha chiesto la cessione ai neroverdi. Il club di De Laurentiis ha cercato di accelerare già oggi mettendo sul piatto trenta milioni con la possibilità di inserire una contropartita tecnica, piace Zerbin per esempio al club emiliano. Ancora però non basta secondo quanto riferito da Sky Sport, il Sassuolo infatti continua a restare fermo sulla valutazione di 40 milioni. Il braccio di ferro continua ma si potrebbe risolvere già nelle prossime ore.

Resta infatti forte l'ottimismo del Napoli per la buona riuscita della trattativa, anche perché adesso la Juventus sembra lontana e il campo è libero. Nelle idee di Spalletti Raspadori potrebbe giocare alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1, ma il giocatore della Nazionale può disimpegnarsi anche come esterno oppure all'occorrenza come centravanti.

Il Sassuolo va su Pinamonti per il dopo Raspadori

Dopo la cessione di Scamacca, il Sassuolo potrebbe così incassare altri 40 milioni di euro facendo salire il conto a quasi 80 in meno di un mese. Carnevali però sa che l'attacco va rinforzato, l'acquisto del giovane Alvarez, arrivato dall'Uruguay per 12 milioni, è una scommesse da vincere ma senza troppe pressioni, ed è per questo che l'obiettivo numero uno è Pinamonti.

Gli emiliani fanno sul serio e potrebbero offrire all'Inter i 20 milioni chiesti da Marotta fin dall’inizio di questo mercato. Il giocatore nelle scorse settimane aveva rifiutato alcune offerte preferendo a tutti l'Atalanta che per ora però ha messo il suo nome in stand by anche perché per il momento Muriel e Zapata rimangono e quindi non ci sarebbe spazio in rosa. Una situazione di stallo di cui vorrebbe approfittare il Sassuolo che poi potrebbe andare all'assalto di Orsolini del Bologna.