Chi è Rayan Cherki, l'ultima idea "oriunda" per la nazionale italiana

L’indiscrezione arriva da BeIn Sports, network di canali sportivi, e riguarda quella che ultimamente può essere definita a tutti gli effetti una sorta di campagna acquisti, effettuata però non da un club ma dalla nostra nazionale. Sembra, infatti, che lo staff azzurro stia monitorando con attenzione le prestazioni di uno dei talenti dell’Olympique Lione, ovvero Rayan Cherki. Classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dei Gones, il fantasista nato il 17 agosto nel piccolo paese di Pusignan è divenuto ben presto una pedina inamovibile nello scacchiere del tecnico Laurent Blanc, il quale lo impiega da trequartista con licenza di svariare su tutto il fronte offensivo. I riscontri, a livello numerico, non mancano: sedici volte titolare nelle diciotto gare disputate dall’Olympique nel 2023 con quattro reti e cinque assist, l’ultimo dei quali nel turno pasquale che ha visto il Lione piegare 3-1 il Rennes.

Il non aver ancora debuttato nella prima squadra della Francia ed avere antenati italiani (aspetto questo che dev’essere però ancora confermato) renderebbe Cherki teoricamente “convocabile”, sebbene anche l’Algeria per i medesimi motivi starebbe pensando di offrire al giocatore una chance per debuttare nella nazionale maggiore, dopo aver indossato la casacca della Sélection Under 16, Under 19 ed Under 21. E mentre il c.t. Mancini valuta la possibilità di corteggiarlo per inserirlo nel gruppo azzurro, i club non restano con le mani in mano: l’Olympique ha già respinto in passato le avances del Liverpool, blindando il giocatore fino a giugno 2024, ma nella finestra invernale di mercato è stato il Paris Saint Germain a farsi sotto, manifestando interesse per il ventunenne attaccante. Il presidente del club, Jean Michel Aulas, ha subito sgomberato il campo da ogni possibile equivoco (“Rayan è un figlio del club e fa parte nel nostro progetto. Vederlo corteggiato è normale e ci rende orgogliosi, ma averlo con noi è molto più importante di qualsiasi altra cosa”) ma un ulteriore salto di qualità nel rendimento potrebbe rendere il corteggiamento più serrato. Ed anche far impennare la valutazione del cartellino, stimabile ora intorno ai 25 milioni di euro.