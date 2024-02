Real Madrid-Atletico Madrid: dove vederla in diretta Tv e streaming

Dopo il sorpasso in vetta ai danni della sorpresa Girona, il Real Madrid ritrova in campionato l’unica squadra che è stata in grado di arrestarne la corsa. C’è anche questo dettaglio a conferire ulteriore pepe alla supersfida del “Bernabeu” tra i blancos e l’Atletico, che in due dei precedenti andati in scena nel corso di questa stagione ha dapprima vinto la sfida di andata lo scorso settembre al “Wanda Metropolitano”, per poi ripetersi davanti ai tifosi di casa nell’ottavo di finale nella Coppa nazionale. Il 4-2 ai supplementari che ha qualificato i “Colchoneros” ha anche interrotto la clamorosa striscia di risultati utili consecutivi della formazione di Ancelotti, tre pareggi e ben diciotto vittorie in tutte le competizioni, tra cui anche quella all’overtime nel terzo scontro diretto dell’anno, proposto dalla semifinale della Supercoppa iberica. Da quel 10 gennaio l’Atletico non ha più sbagliato un colpo, confermandosi sul gradino più basso del podio nella Liga, a dieci lunghezze dalla vetta. E la striscia positiva di risultati di ambedue le contendenti – nonostante diversi infortuni con cui fare i conti – certifica lo stato di salute con cui si presentano all’appuntamento, il numero 226 della storia tra i due club.

Real Madrid-Atletico Madrid, le scelte di Ancelotti

I “blancos” trattengono il fiato per l’infortunio a Rüdiger, dopo quelli gravi che hanno messo fuori gioco Éder Militão e Alaba. L’allenatore italiano spera di poterlo recuperare ed affiancarlo così a Nacho Fernández al centro della retroguardia, con Carvajal e Mendy favoriti rispettivamente su Lucas Vázquez e Fran García come laterali. A centrocampo Tchouaméni e Valverde sembrano in vantaggio per partire dal 1’, con il primo che però potrebbe essere arretrato nella linea dei difensori in caso di necessità. Probabile il ricorso a Kroos per l’ultimo slot libero, con più Modric di Camavinga a costituirne l'alternativa. Sulla trequarti verrà schierato Bellingham, favorito su Brahim Díaz, in appoggio al tandem formato da Vinicius Junior e Rodrygo, con la variante rappresentata da un Joselu in palla (4 gol e due assist nell’ultimo mese). Tra i pali Kepa Arrizabalaga, a fare le veci di Courtois ancora ai box.

Real Madrid-Atletico Madrid, le scelte di Simeone

“El Cholo” non avrà a disposizione Giménez ed Azpilicueta, e varerà la consueta difesa a tre davanti ad Oblak con Witsel, Hermoso e Savic. Dubbi sulle corsie laterali, dove a sinistra duellano Lino e Riquelme ed a destra Molina a Llorente, con il secondo fruibile anche nel cuore del pacchetto di mischia, in ballottaggio per una delle tre maglie da titolari con De Paul, Koke, Ñíguez e Barrios. In avanti verrà riproposto il tandem offensivo formato dai capocannonieri della squadra Morata e Griezmann, ma attenzione alla sorpresa costituita dall’olandese Depay (trentanni da compiere la prossima settimana), che a gennaio in poco meno di 300 minuti di utilizzo ha già sfornato un assist e realizzato cinque reti.

Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Kepa, Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández, Mendy, Valverde, Kroos, Tchouaméni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Hermoso, Witsel, Savic, Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino, Morata, Griezmann. All. Simeone

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Real Madrid-Atletico Madrid, in programma domenica 4 febbraio alle ore 21 allo stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.