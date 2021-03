Real Madrid-Atalanta, le probabili formazioni: Gasperini punta sul tandem Muriel-Zapata

A caccia dell'impresa. L'Atalanta, reduce dalla vittoria per 3-1 contro lo Spezia in campionato, farà visita martedì 16 marzo al Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (fischio d'inizio alle 21). Una gara in cui i nerazzurri saranno chiamati a ribaltare il ko per 0-1 subìto nella sfida di andata, quando una rete di Mendy nel finale ha permesso ai blancos di superare gli uomini di Gasperini al Gewiss Stadium. I bergamaschi, per staccare il pass per i quarti, dovranno quindi ora espugnare il campo dei madrileni.

Real Madrid-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Gasperini, per il match contro le merengues, dovrà fare a meno dello squalificato Freuler, che sarà sostituito da Pessina in mezzo al campo nel 3-4-1-2 nerazzurro. Sulla linea dei centrocampisti anche Maehle, De Roon e Gosens, mentre in difesa, a completare il reparto con Toloi e Djimsiti, tornerà dal primo minuto Romero dopo il turno di riposo osservato in campionato. In attacco Muriel e Zapata favoriti su Ilicic, con Pasalic e Malinovskyi a contendersi una maglia sulla trequarti.

Zidane, dall'altra parte, sarà ancora privo di Marcelo, Carvajal, Militao, Odriozola e Mariano Diaz. Out anche Hazard, alle prese con un problema alla caviglia. Nel 4-3-3 madrileno spazio quindi al tridente Vinicius-Benzema-Asensio, con Kroos, Modric e Valverde a centrocampo. In difesa torna dal primo minuto Sergio Ramos a comporre la coppia centrale con Varane. Terzini Vazquez e Mendy, in porta Courtois.

Real Madrid-Atalanta, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Asensio. All. Zidane

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini