Real Madrid-Barcellona, probabili formazioni e dove vedere la partita 

Attesa finita, domani alle 21 torna la sfida tra Real Madrid e Barcellona che però questa volta non vale nulla in termini di classifica. Ancelotti è ormai ad un passo dal titolo, Xavi è troppo lontano per prova la rimonta e così in campo si scende per il prestigio e per quella rivalità che è la più bollente d Spagna. La settimana che ha preceduto la supersfida è stata decisamente diversa, le merengues hanno eliminato il City volando in semifinale di Champions, i blaugrana si sono fatti rimontare dal PSG uscendo dalla corsa al titolo di Campione d'Europa.

Real Madrid-Barcellona, le scelte di Ancelotti

Pochi dubbi per Ancelotti che dovrebbe schierare al fianco di Rudiger, Nacho nel cuore della difesa. In mediana Camavinga favorito su Tchouameni, mentre i posti di Kross e Valverde sono intoccabili. In attacco il tridente stretto Bellingham, decisivo all'andata con il gol vittoria, Rordrygo e Vinicius.

Real Madrid-Barcellona, le scelte di Xavi

Xavi risponde con Lewandowski tra Yamal e Raphina nel tridente e con un centrocampo che torna ad essere finalmente quello titolare con De Jong, Pedri e Gundogan. In difesa confermatissimo Cubarsì con Araujo come compagno alla ricerca della rivincita dopo l'errore in Champions League

Real Madrid-Barcellona, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr., Rodrygo

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Real Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

In Italia il Clasico tra Real Madrid e Barcellona sarà visibile solamente su Dazn sulla Ap con tutti i dispositivi abilitati e sul sito ufficiale della tv che detiene i diritti della Liga nel nostro Paese.