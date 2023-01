Real Madrid-Barcellona, le probabili formazioni della Supercoppa di Spagna

Tutto pronto in Arabia Saudita per l'assegnazione della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Il Clasico questa volta vale un trofeo e le due formazioni ci arrivano dopo le fatiche delle due semifinali. I blancos hanno battuto il Valencia ai rigori e così hanno fatto anche i blaugrana nella sfida con il Betis Siviglia. Ancelotti e Xavi si affrontano per portarsi a casa il primo trofeo stagionale nella partita delle partite, un duello che continuerà poi in campionato dove i catalani hanno appena sorpassato in testa le merengues.

Real Madrid-Barcellona: le scelte di Ancelotti

Ancelotti è pronto a schierare un Real più offensivo del solito con Valverde arretrato sulla linea dei centrocampisti per lasciare spazio a uno tra Rodrygo e Asencio in un attacco in cui ovviamente Benzema e Vinicius sono inamovibili. In difesa si rivede Carvajal a completare il reparto davanti a Courtois.

Real Madrid-Barcellona: le scelte di Xavi

Qualche dubbio in più per Xavi che ha solo l'imbarazzo della scelta soprattutto in attacco dove tutto ruoterà come sempre intorno a Lewandowski, in rete anche nella semifinale. Ai suoi fianchi al momento sicuro del posto è Dembelé, dall'altra parte giocherà uno tra Raphina, Ansu Fati e Ferran Torres. Per il resto solito 4-3-3 con Busquets a fare da chioccia a Gavie Pedri, con Kessié ancora in panchina, e in difesa Araujo in vantaggio su Christensen.

Real Madrid-Barcellona: le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Fernandez; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; S. Roberto, Araujo, Koundé, J. Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphina, Lewandowski, Dembelé.

Real Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

Non sarà possibile vedere la partita in diretta tv e streaming, nessun canale del nostro Paese ha acquistato i diritti della gara.