Real Madrid-Barcellona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E'il momento dell'anno per il calcio spagnolo. Domenica alle 16,15 è n programma la sfida tra Real Madrid e Barcellona, il Clasico che in questa stagione torna ad essere fondamentale anche in classifica. Merengues e blaugrana sono infatti primi in classifica a quota 20 punti, le uniche ancora imbattute nella Liga, con Xavi che arriva alla supesfida con la miglior difesa, un solo gol al passivo, e il miglior attacco, 20 reti all'attivo.

Real Madrid-Barcellona: le scelte di Ancelotti

Pochi dubbi per Ancelotti che potrebbe recuperare Courtouis assente per un problema fisico nelle ultime gare. Il portiere belga però è in bilico e se non dovesse farcela toccherà ancora a Lunin. Difficile la possibilità di vedere in campo Rudiger a cui sono stati applicati 20 punti si sutura sul viso dopo la sfida con lo Shakhtar, probabile che la coppia centrale sia formata da Alaba e Miltao. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Tchouameni a fare da schermo davanti alla difesa e la mediana completata dagli eterni Kross e Modric. In attacco la fantasia di Vinicius, già a quota cinque gol in campionato, la classe di Benzema e l'equilibratore Valverde.

Real Madrid-Barcellona: le scelte di Xavi

Anche per Xavi i dubbi della vigilia sono tutti in difesa, Christensen non dovrebbe farcela ma recupera Koundé che potrebbe anche essere lanciato subito nella mischia vcino a Eric Garcia, altrimenti toccherà ancora a Piqué. Ballottaggio a sinistra con Marcos Alonso più di Balde per la sua esperienza e la migliore attitudine alla fase difensiva. Tutto fatto invece dalla cintola in su con Pedri e Gavi al fianco di Sergio Busquets e il tridente Dembelé, Raphina e Lewandowski, capocannoniere della Liga con nove centri.

Real Madrid-Barcellona: le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3) Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Modric; Fede Valverde, Vinícius, Benzema.

Barcelona (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué/Koundé, Eric García, Balde/Marcos Alonso; Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Raphinha, Lewandowski.

Real Madrid-Barcellona: dove vederla in diretta tv e streaming

Sarà DAZN a trasmettere il Clasico di domenica pomeriggio in diretta streaming. La sfida sarà quindi visibile sul sito ufficiale e sulla applicazione della piattaforma che detiene anche i diritti della Serie A. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi mentre il commento tecnico sarà di Emanuele Giaccherini.