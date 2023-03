Coppa del Re, Real Madrid-Barcellona: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'eterna sfida tra Real Madrid e Barcellona è pronta a vivere un'altra notte da leoni. Giovedì 2 marzo al Bernabeu alle 21 le due grandi di Spagna si affrontano nell'andata della semifinale di Coppa del Re, primo dei tre "Clasico" in programma da qui al 5 aprile. Blancos e blaugrana, protagoniste in Liga nel duello per il titolo arrivano al match in due periodi decisamente diversi. Ancelotti è reduce dalla vittoria del Mondiale per club e dal 5-2 di Liverpool con cui ha ipotecato il passaggio ai quarti di Champions League, Xavi invece è fuori dall'Europa dopo il ko con il Manchester United a cui è seguito quello con l'Almeria in campionato.

Real Madrid-Barcellona: le scelte di Ancelotti

Poche defezioni in casa Real per la sfida, mancheranno Alaba e Mendy mentre ha recuperato Rodrygo. Ancelotti conferma il 4-3-3 con Nacho a chiudere la linea a quattro in difesa e a centrocampo il ballottagio tra Tchouamani e Camavinga con il primo in leggero in vantaggio nel ruolo di regista tra Modric e Kross. Per quello che riguarda il tridente molto probabile che la scelta della terza maglia vicino a Benzema e Vinicius possa andare sulla spalle di Valvered, al momento favorito rispetto ad Asensio.

Real Madrid-Barcellona: le scelte di Xavi

Molti più problemi ha invece Xavi che deve rinunciare a Pedri, Dembelé e Lewandowski, tutti infortunati. In mezzo al campo De Jong e Gavi saranno gli scudieri di Busquets, mentre il tridente offensivo è limitato a tre scelte: giocheranno infatti Ansu Fati, Raphina e Ferran Torrese unici attaccanti disponibili. Il problema per i blaugrana è che tutti e tre hanno le polveri parecchio bagnate, solo il brasiliano è andato a segno nelle ultime dieci partite giocate.

Real Madrid-Barcellona: le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3) Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Araújo, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Gavi; Raphinha, Ansu Fati, Ferran Torres.

Real-Madrid Barcellona in diretta tv e streaming

La visione della semifinale di andata della Coppa de Re tra Real Madrid e Barcellona sarà gratuita. Ad acquistare i diritti per la doppia sfida è stata infatti Telelombrdia, che si può trrovare al numero 10 del digitale terrestre. La gara potrà essere seguita anche in streaming su Youtube, al canale ufficiale dell'emittente.