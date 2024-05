Real Madrid-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

Domani sera al Bernabeu si assegna il secondo posto per la finale di Champions League. A giocarselo saranno Real Madrid e Bayern Monao con la vincente che andrà a sfidare chi passerà tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain. A Wembley c'è posto per uno solo tra Ancelotti e Tuchel con gli spagnoli che hanno il mero vantaggio di giocare in casa dopo essere usciti indenni (2-2) dall'Allianz Arena. Pochi i calcoli da fare, chi vince passa, in caso di pareggio si va ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Real Madrid-Bayern Monaco, le scelte di Ancelotti

Il Real deve rinunciare a Carvajal a destra e schiererà Lucas Vasquez, a completare la difesa saranno Nacho, Rudiger e Mendy. Nessun cambio per il resto con Kross confermato a centrocampo, e pronto alla staffetta con Modric, e in attacco il magico trio Bellingham, Vinicius, Rodrygo che già ha fatto parecchio male ai bavaresi all'andata.

Real Madrid-Bayern Monaco, le scelte di Tuchel

Anche per Tuchel tante conferme compresa quella di Kim al centro della retroguardia nonostante la pessima prestazione nel primo confronto diretto. Per il resto confermato Laimer in mezzo al campo, Kimmich resta a destra e in attacco alle spalle del bomber Kane ci saranno l'eterno Muller, Musiala e Sané.

Real Madrid-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane

Real Madrid-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

In Italia la partita sarà trasmessa solamente da Amazon Prime Video sulla app scaricabile su tutti i dispositivi abilitati, dalle Firestick alle Smart Tv, passando per console, smartphone e tablet. Non ci sarà possibilità di vedere la partita in altro modo, non su Sky e nemmeno su Mediaset, Canale 5 infatti trasmetterà in chiaro il match di martedì tra Psg e Borussia Dortmund.