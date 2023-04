Real Madrid-Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Non c’è due senza tre. E così, per la terza edizione consecutiva, la Champions League offre il confronto tra Real Madrid e Chelsea, suggestivo incrocio tra le formazioni che negli ultimi due anni dopo essersi sbarazzate l’una dell’altra (nel 2020-2021 in semifinale vinsero i blues, dodici mesi dopo furono gli iberici ad estromettere ai quarti la squadra londinese) sono riuscite ad alzare la Coppa. La stagione delle due contendenti assume sembianze ben diverse: i blancos, pur avendo perso il treno scudetto e la SuperCoppa nazionale, hanno già messo in bacheca la Coppa del Mondo per Club e la SuperCoppa Uefa, e sono in corsa anche per il terzo titolo stagionale – la Coppa del Re – la cui finale è in programma il 6 maggio a Siviglia contro l’Osasuna. Ben diverso l’andamento annuale di un Chelsea che ha già lasciato per strada le due coppe britanniche (FA Cup e League Cup, concluse al terzo turno) ed in campionato paga un distacco di oltre dieci lunghezze dalla zona Europa. L’arrivo sulla panchina londinese di Lampard, dopo i divorzi da Tuchel e Potter, non ha coinciso con un cambio di passo considerando la sconfitta all’esordio sul campo del Wolverhampton, ma è evidente che sarà proprio la Champions la competizione su cui i Blues dirotteranno i maggiori sforzi.

Confortanti i precedenti per il Chelsea, che ha perso solo una delle sue 7 partite disputate contro il Real Madrid nelle coppe europee, e nelle ultime nove trasferte spagnole ha un bilancio di tre vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta. Ma dal canto suo la squadra di Ancelotti sembra essere un’autentica specialista nei confronti diretti con le squadre inglesi: la scorsa edizione ha già eliminato proprio il Chelsea e poi il Manchester City in semifinale, mentre quest’anno ha già estromesso dalla corsa al titolo il Liverpool. Ad essere micidiale in questa sfida a distanza col calcio britannico è Karim Benzema: i suoi ultimi dieci centri in Champions con la maglia del Real Madrid sono stati segnati contro squadre inglesi (nel dettaglio: 4 al Chelsea, 3 al Manchester City e 3 al Liverpool). La squadra che si qualificherà al termine del doppio confronto, troverà in semifinale la vincente della sfida tra Manchester City e Bayern Monaco.

Real Madrid-Chelsea, le scelte di Ancelotti

Il tecnico emiliano ha già lasciato intendere quali potrebbero essere le scelte in gara 1 dei quarti al Bernabeu, operando un profondo turn-over nell’ultima di campionato persa in casa contro il Villareal. Davanti a Courtois dovrebbero quindi ritrovare il posto da titolari Camavinga a sinistra (ormai riadattato da centrocampista a esterno basso complice anche l’infortunio di Mendy) e Carvajal a destra, con la conferma di Alaba in mezzo al fianco di Militao in vantaggio su Rudiger. In mediana spazio a Valverde, Modric e Kroos, coi primi due utilizzati part-time sabato ed il terzo tenuto a riposo (con l’utilizzo dal 1’ di Asensio, Tchouaméni e Ceballos), mentre davanti i blancos dovrebbero schierare Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior.

Real Madrid-Chelsea, le scelte di Lampard

Al di là della sconfitta patita nel suo esordio sulla panchina londinese, il tecnico del Chelsea dovrebbe proseguire nel 4-3-3 a lui maggiormente congeniale. Con Kepa tra i pali, il pacchetto arretrato dovrebbe prevedere James e Cucurella laterali con Fofana e Koulibaly centrali, in vantaggio su Chalobah. Il forfait di Mount dovrebbe portare Fernandez, Kovacic e Gallagher a sistemarsi in mediana: più scelta nel tridente, con Joao Felix, Havertz e Pulisic nel caso in cui Sterling non recuperi dal problema alla coscia. Variante con tre difensori che comporterebbe il sacrificio di un uomo in mediana, ipotesi Cucurella accentrato come braccetto mancino e James a salire sulla linea di centrocampo a destra con Chilwell sul versante opposto.

Real Madrid-Chelsea, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

Chelsea (4-3-3): Kepa, James, Fofana, Koulibaly, Cucurella, Gallagher, Fernandez, Kovacic, Pulisic, Havertz, Joao Felix. All. Lampard

Real Madrid-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Real Madrid-Chelsea, in programma mercoledì 12 aprile alle 21 allo stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.