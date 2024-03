Real Madrid-Lipsia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti va all'assalto dei quarti di finale di Champions League sfidando domani, mercoledì, alle 21 il Lipsia. Gli spagnoli hanno vinto all'andata 1-0 con gol di Brahim Diaz e sono i favoriti per il passaggio del turno, i tedeschi avrebbero bisogno di vincere con due gol di scarto per conquistare l'accesso al turno successivo. La macchina delle merenegues è quasi perfetta, la Liga è vicina e adesso si punta forte sull'Europa. Momento non semplice per il Lipsia che in campionato è quinto ed è reduce da due sconfitte nelle ultime quattro partite.

Real Madrid-Lipsia, le scelte di Ancelotti

Ancelotti ritrova Bellingham, infortunato all'andata; l'inglese partirà titolare alle spalle di Rodrygo e di Vinicius. Fuori dai giochi Alaba, Courtois e Militao, in difesa spazio a Nacho e Rudiger mentre in porta ci sarà Lunin. In mediana dentro i titolarissimi con Tchouamenì, Kross e Valverde, solo panchina per Modric.

Real Madrid-Lipsia, le scelte di Rose

Rose perde Simakan per squalifica e potrebbe non riuscire a recuperare Klostermann. Pochi dubbi nella formazione titolare con la coppia gol Sesko-Openda in attacco nel 4-4-2 e a provare ad azionarla saranno gli esterni Dani Olmo e Xavi Simons. La difesa sarà guidata da capitan Orban, al suo fianco Castello con Raum e Henrichs sulle fasce.

Real Madrid-Lipsia, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2) Lunin, Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouamenì, Kross; Bellingham; Rodrygo, Vinicius

Lipsia (4-4-2) Gulacsi, Henrichs, Orban, Castello, Raum; Simons, Haidara, Schlager, Olmo; Sesko, Openda

Real Madrid-Lipsia in diretta tv e streaming

In Italia il match del Bernabeu di mercoledì sera che vale l'accesso ai quarti di finale di Champions League sarà trasmesso in diretta streaming solamente da Amazon Prime con App scaricabile, oltre che su tutti i dispositivi abilitati, anche su Smart TV e Firestick.