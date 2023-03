Real Madrid-Liverpool, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Mercoledì alle 21 al Santiago Bernabeu va in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Ancelotti ha un piede e mezzo ai quarti di finale dopo la straordinaria rimonta dell'andata ad Anfield Road. Le merengues, sotto 2-0 dopo pochi minuti, sono riuscite a chiudere la sfida con uno straripante 5-2, tre gol che sembrano essere una condanna per i reds.

Klopp, che sta vivendo una stagione particolarmente difficile, deve compiere un'impresa ai limiti dell'impossibile, violare il Bernabeu in una notte di Champions è già difficile di suo, farlo con tre gol di scarto finirebbe subito nella pagine dei libri di storia del calcio.

Real Madrid-Liverpool: le scelte di Ancelotti

Carlo Ancelotti si approccia alla sfida con un paio di dubbi ancora da sciogliere. Il primo è legato alle condizioni di Benzema, non al meglio come dimostra il forfait nell'ultimo turno di Liga, il francese non dovrebbe essere schierato titolare, al suo posto Rodrygo farà il centravanti con Vinicius e Valverde a chiudere il tridente. Problemi anche a sinistra in difesa dove dovrebbe giocare Nacho, per il resto dentro tutti i titolari.

Real Madrid-Liverpool: le scelte di Klopp

I reds potrebbero schierare fin da subito l'artiglieria pesante con Nunez centravanti sostenuto dal terzetto Salah, Jota e Gakpo. Klopp non ha molta scelta, deve attaccare e segnare molto fin da subito per provare a passare il turno. Il 4-2-3-1 vedrà Henderson e Fabinho come diga davanti alla difesa che sarà quella titolare.

Real Madrid-Liverpool: probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Miliato, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Gakpo; Nunez.

Real Madrid-Liverpool in diretta tv e streaming

La sfida del Bernabeu sarà trasmessa in tv solamente da Sky sui canali numero 201, 203 e 251 con telecronaca a cura di Davide Polizzi. Per lo streaming saranno attivi i servizi Sky Go e NowTV, oltre a Infinity+, piattaforma griffata Mediaset con commento affidato a Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.