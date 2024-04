Real Madrid-Manchester City in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

C'è profumo di finale anticipata in Champions League dove martedì alle 21 va in scena il primo atto del quarto di finale tra Real Madrid e Manchester City. E' Ancelotti contro Guardiola, è la tradizione di chi ha alzato più volte di tutti la coppa e chi è campione in carica, è la partita che il sorteggio ha voluto far giocare adesso, ma che probabilmente meritava il palcoscenico di Wembley.

Real Madrid-Manchester City, le scelte di Ancelotti

Gli spagnoli dovranno ancora fare a meno del portiere Courtois, al suo posto Lunin, e del difensore Alaba. E' rientrato invece dopo un lungo infortunio Militao, che ovviamente non può essere al top dopo l'inattività e non sarà titolare. Nella retroguardia a fare coppia con Rudiger sarà quindi Nacho con Mendy e Carvajal sugli esterni. In mediana Tchouameni e Camavinga si giocano il posto mentre nessun dubbio sull'attacco in cui Bellingham accompagnerà Vinicius e Rodrygo.

Real Madrid-Manchester City, le scelte di Guardiola

Problemi in difesa anche per Guardiola che probabilmente non potrà contare su Ake e Walker e deve anche monitorare le condizioni di Gvardiol, uscito malconcio dalla sfida con il Crystal Palace. Davanti a Ederson spazio quindi per Lewis con Akanji allargato a sinistra. Solito terzetto in mediana con Rodri, Silva e De Bruyne, in attacco insieme allo scatenato Foden e ad Halland sembra Doku il favorito per giocare dall'inizio. Il belga potrebbe aver vinto la concorrenza di Bobb e di Grealish.

Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2) Lunin, Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Kross, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius

Manchester City (4-3-3) Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden

Real Madrid-Manchester City in diretta tv e streaming gratis

La supesfida di Champions League tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv e streaming gratis su Canale 5 e su Mediaseti Infinity, la partita potrà esser vista anche su Sky e Now Tv.