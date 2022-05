Real Madrid-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Novanta minuti (o più in caso di tempi supplementari) che promettono spettacolo, quelli in programma questa sera, mercoledì 4 maggio, allo stadio Santiago Bernabeu (fischio d'inizio alle 21), dove il Real Madrid ospiterà il Manchester City nel ritorno della semifinale di Champions League. La sfida di andata della scorsa settimana, in terra inglese, è terminata con uno scoppiettante 4-3 in favore dei Citizens, che adesso saranno chiamati a difendere la situazione di vantaggio in Spagna. I Blancos, trascinati da un Benzema in forma stratosferica, cercheranno di ribaltare il risultato per staccare il pass per la finalissima, alla quale, dopo aver avuto la meglio nel doppio confronto con il Villarreal, è già approdato il Liverpool di Jurgen Klopp.

Real Madrid-Manchester City, le scelte di Ancelotti

Ancelotti, per la gara con il Manchester City, si affiderà al consueto 4-3-3, con Benzema a guidare l'attacco madrileno. Al fianco del centravanti francese agiranno Valverde e Vinicius, con Rodrygo pronto a fare il suo ingresso in campo a gara in corso. In mezzo al campo inamovibile Modric: insieme a lui Kroos e Casemiro. Al centro della difesa Nacho dovrebbe essere preferito ad Alaba per affiancare Militao, con le corsie laterali presidiate da Carvajal e Mendy. Courtois tra i pali.

Real Madrid-Manchester City, le scelte di Guardiola

Guardiola, dall'altra parte, dovrebbe optare per una sorta di 4-1-4-1, con Gabriel Jesus al centro dell'attacco. Alle spalle del brasiliano Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva e Foden, solamente panchina per Grealish e Sterling. In cabina di regia davanti alla difesa, composta da Cancelo, Dias, Laporte e Zinchenko, spazio per Rodri. In porta Ederson.

Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, VInicius. All. Ancelotti

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri; Mahrez, De Bruyne, B.Silva, Foden; G.Jesus. All. Guardiola

Real Madrid-Manchester City, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.