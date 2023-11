Real Madrid-Napoli, dove vedere la supersfida di Champions League

Tornano le notti di Champions League e lo fanno in grande stile, mercoledì alle 21 c'è Real Madrid-Napoli. I blancos sono già qualificati ma hanno bisogno di almeno un punto per prendersi il primo posto matematico, gli azzurri ringalluzziti dall'arrivo di Mazzarri e dalla vittoria con l'Atalanta sono secondi a più quattro dal Braga. Gli ottavi sono dietro l'angolo, conquistarli di fronte a Carlo Ancelotti sarebbe una grande impresa, non impossibile viste le tante assenze delle merengues.

Real Madrid-Napoli, le scelte di Ancelotti

E' un Real a pezzi quello che si presenta alla partita di Champions League a partire dal portiere che sarà il terzo Lunin al posto degli infortunati Courtois e Kepa. In difesa non ci sarà Rudiger, in mediana vanno verso il forfait Modric, Camavinga e Tchouameni mentre in attacco sarà pesante l'assenza di Vinicius, senza contare che è a forte rischio forfait anche Diaz. Scelte quindi obbligate per Ancelotti, Bellingham sarà il trequartista alle spalle di Rodrygo e Joselu, in mediana con Kroos e Valverde verrà adattato Vasquez probabilmente, mentre in difesa toccherà a Nacho.

Real Madrid-Napoli, le scelte di Mazzarri

Sarà costretto a cambiare qualcosa anche Mazzarri che a sinistra perde entrambi i terzini Olivera e Mario Rui, giocherà quindi Juan Jesus con Natan e Rrahmani centrali. Per il resto dentro tutti i titolari con buone possibilità di rivedere dal primo minuto al centro dell'attacco tra Kvartskhelia e Politano, Victor Osimhen. Il nigeriano sta meglio, ha giocato una buona mezz'ora a Bergamo e potrebbe partire dal primo minuto per poi fare staffetta con Raspadori nella ripresa.

Real Madrid-Napoli, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2) Lunin, Carvajal, Nachi, Alaba, Mendy; Vasquez, Kross, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Joselu

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Real Madrid-Napoli in diretta tv e streaming

La partita tra Real Madrid e Napoli sarà trasmessa solamente da Prim Video in Italia, la piattaforma di Amazon è disponibile con la App ufficiale su tutti i dispositivi abilitati e previa la sottoscrizione di un abbonamento.